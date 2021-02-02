41 yıllık kooperatif başkanı tekrar aday

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tatkavaklı Kooperatifi Başkanı Tunçer, görevdeki 41. yılını geride bırakırken, “yeni dönem için bir kez daha varım” dedi.

Bursa’da 41 yılla kesintisiz olarak en uzun süre kooperatif başkanlığı yapan ve Mustafakemalpaşa’da ‘esnafın ağabeyi’ olarak tanınan S.S. Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefâlet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tunçer, yeni dönemde de aday olacağını açıkladı. 41 yıldır Tatkavaklı Kooperatifi’ni yöneten 66 yaşındaki Hüseyin Tunçer, pandemi sebebiyle ertelenen kongrelere İçişleri Bakanlığı tarafından izin çıkması hâlinde birliğin 39. kongresini nisan ayı içinde yapmayı planladıklarını, 3 yıl daha bu göreve talip olduğunu söyledi.

1979 Mayıs’ında hizmet veremeye başlayan Tatkavaklı Kooperatifi’nin kurucuları arasında bulunan Hüseyin Tunçer, Ahmet Daloğlu’nun kısa süreli başkanlığının ardından 25 yaşında kooperatifin başına geçti. Yeni dönemde tekrar, S.S. Tatkavaklı Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefâlet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Hüseyin Tunçer, kooperatifin güçlü bir kurumsal ve mâlî yapısı olduğunu belirtti.

Kooperatif başkanlığının haricinde iki dönem de Marmara Bölge Birliği yönetiminde görev alan Hüseyin Tunçer, pandemiye rağmen 2020 yılında 5 yıl taksitle 30 milyon 148 bin TL işletme kredisi, 10 yıl taksitle de 2 milyon 416 bin TL’lik devlet destekli yatırım kredisi kullandırdıklarını vurguladı.