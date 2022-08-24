41 bin 500 lira ile Banka Promosyonlarında Türkiye Rekoru Geldi

Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem yarattı.

41 BİN 500 TL

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı.

Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI FAYDALANACAK

5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak.

Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.