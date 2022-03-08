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Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık

400 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret, 2022’de 600 milyarı zorlayacak

Pandeminin etkisiyle 400 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan e-ticaret, çok sayıda sektöre olduğu gibi tekstile de krizden çıkış yolunu gösterdi. 2021’de e-ticaretle ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar doların üzerine çıkaran tekstil sektörü, ekonomiye 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Onlarca üreticiyi binlerce butik ve mağazayla buluşturan platformlar, yarattıkları zaman ve maliyet tasarrufuyla üreticilerin sınır ötesi yolculuklarına kılavuzluk ediyor.

Ekonomi 08.03.2022, 09:07
400 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret, 2022’de 600 milyarı zorlayacak

Pandemide atağa geçen e-ticaret, tekstil sektörüne krizden çıkış yolunu gösterdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından açıklanan verilere göre, 2021’de %55 artışla 400 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret sektörünün 2022‘de %40 büyümeyle 560 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) hazırladığı 2021 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 2021’de online alışveriş yapanların oranı %36,5’ten %44,3’e yükseldi. Giyim, aksesuar ve ayakkabı alışverişi %70,7 ile pastadan en büyük payı aldı. Pandeminin olumsuz etkilerini e-ticaretle ortadan kaldırarak ticaret hacmini genişleten tekstil sektörünün rotasını e-ihracata çevirdiğini belirten DepoTextile.com Kurucusu Kenan Demir, “2021’de ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar doların üzerine çıkarmayı başaran tekstil sektörü, Türkiye ekonomisine 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Özellikle pandeminin etkisiyle ayakta kalmakta zorlanan küçük ve orta büyüklükteki üreticiler, e-ticaret aracılığıyla zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardı. Hazır giyim üreticileriyle butik ve mağazaları tek bir platformda buluşturarak yarattığımız maliyet tasarrufuyla sektöre pandemiden çıkış yolunu gösterdik” dedi.

Toptan Giyim Siparişlerini Dijitalleştiriyor

DepoTextile.com’u onlarca üreticinin binlerce ürün ve modeline tek noktadan ulaşabilme ve güvenli toptan sipariş oluşturabilme hizmeti sağlayan yeni nesil toptan satış platformu olarak tanımlayan Kenan Demir, “Hazır giyim üreticileri ile perakende satış yapan butik ve mağazaları tek bir adreste buluşturarak tedarik zincirini tümüyle dijitalleştirdik. Geniş ürün yelpazemiz ve uygun maliyetli çözümlerimizle, üreticileri hedef kitleleriyle ve potansiyel müşterileriyle bir araya getiriyoruz. Hızlı ve güvenilir tedarik hizmetimizle mağaza ve butikleri zaman ve maliyet tasarrufuyla tanıştırıyoruz. Ürün tedariğini DepoTextile.com üzerinden gerçekleştiren binlerce butik ve mağaza, daha fazla satışa odaklanma imkanı bulurak hedef müşteri kitlesine yönelik doğru stratejiler geliştirebiliyor.

Türk Giyim Üreticileri Türkiye ve Dünya ile Dijitalde Buluşuyor

Türkiye’de üretim yapan ve DepoTextile.com Tedarikçi Standartlarına uyum sağlayan üreticiler, stoklarındaki hazır giyim ürünlerini, her hangi bir yıllık ücret ve komisyon ödemesi olmadan yurt içi ve yurt dışındaki binlerce mağaza ve butiğe satışa sunduklarına değinen DepoTextile.com Kurucusu Kenan Demir, “Üreticiler, gerekli entegrasyonlar tamamlandıktan hemen sonra toptan sipariş alabilecekler. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 üreticinin stoklarındaki sevkiyata hazır ürünlerini, 20 binin üzerinde mağaza ve butiğe ulaştırdık. Üretici tedarikçilerimizin binlerce ürününü yeni nesil toptan satış platformumuz üzerinden 17 ülkeye ihraç ettik. Bu sene odağımıza ihracatı alarak üreticilerimizin ürünlerini yurt dışında binlerce mağaza ve butik ile buluşturmaya devam edeceğiz“ dedi.

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