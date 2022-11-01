40 yıldır ürettiği sebze ve meyveleri yol kenarına kurduğu tezgahta satıyor

Muş’ta 40 yıldır ürettiği sebze ve meyveleri karayolu kenarına kurduğu tezgahta pazarlayan 70 yaşındaki Dursun Yolcu, elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Kent merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Dursun Yolcu, kendi bahçesinde ürettiği meyve ve sebzeleri Muş-Erzurum kara yolu kenarında kurduğu tezgahta satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bahçesindeki 200 ağaçtan elde ettiği elmaları hasat ederek satışa sunan Yolcu, yılda yaklaşık 8 ton ürün elde ediyor.

40 yıldır bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kara yolu kenarında kurduğu tezgahta sattığını anlatan Dursun Yolcu, bahçesinde 200 meyve ağacı bulunduğunu söyledi. Bahçedeki ağaçlardan 8 ton elma elde ettiğini kaydeden Yolcu, “Şu anda elma hasadını tamamladık. Elde ettiğim ürünlerin satışını yol kenarında yapıyorum. Ürünlerimi toptan satmıyorum çünkü toptancılar bizden ucuza almaya çalışıyor. Biz burada elmanın kilosunu 10 liradan satarken toptancılar gelip bizden 3 liradan almak istiyor. Böyle olunca da yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Bu açıdan perakende satış yapıyoruz” dedi.

Ürettiği elma, armut, domates, biber ve salatalıkları satarak geçimini sağlamaya çalıştığını dile getiren Yolcu, “Bizim geçim kaynağımız tamamen bu iş. Bir dönem çok sayıda meyve ağacım kurudu ve tekrar yetiştirdim. Bu yaşta emek verdim” diye konuştu.