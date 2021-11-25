40 yıl Avrupa’da yaşadı, memleketine dönüp aronya bahçesi kurdu

Almanya’da 40 yıl iş hayatından sonra memleketine dönen gurbetçi memleketi Devrek ilçesinde aronya bahçesi kurdu.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaşayan gurbetçi İsmail Sarı adlı vatandaş 40 yıl Almanya’dan işçilik yapıp emekli olduktan sonra memleketine dönerek ilçenin Karasu mevkiinde 1500 tane aronya dikimi ile meyve bahçesi kurdu. Almanya’dan emekli olan ve memleketine dönerek aronya bahçesi kurduğunu ifade eden Sarı, ”Gurbetten döndükten sonra bir şeylerle meşgul olmak istedim ve yaptığım araştırmalar neticesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ile irtibata geçerek kendisinden destek istedim ve kendisinden de gereken destekleri alarak aronya bahçesini kurdum” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan ve memleketine dönerek Aronya bahçesini kuran Yunus Emre Topal isimli vatandaş ise ”Kendim Yalova’da peyzaj üzerine okudum ve buradan mezun oldum. Uzun süre İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketime dönerek tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye karar verdim. Bununla ilgili Devrek Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek kendileri ile bilgi alışverişinde bulundum. Konu ile bana her türlü desteği sağlayan yetkililer Tarım Bakanlığının” Yenillikleri yaygınlaştırılması projesi kapsamında 375 adet aronya fidanlarını hibe kapsamında teminini gerçekleştirerek bahçemizi oluşturduk.

Bölgemiz aronya bitkisinin yetişmesi açısından gayet elverişli bir bölge bizim bu bahçeleri kurmamızın asıl amacı ileride kooperatif oluşturarak yurdun dört bir tarafının yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yerimizi alarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Aromatik bitki bahçeleri konusunda kendilerine kademe kademe müracaatların geldiğini ifade eden Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim "İlçemiz tarımında ceviz ve fındıktan sonra aronya önemli bir yer tutmuştur. Nedeni ise aronya meyvesinin antioksidan değerinin en yüksek değerde olmasıdır. Özellikle kanser hastaları aronya meyvesini yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Covid bize gösterdi ki tıbbi hoş kokulu meyvelerin kıymeti daha da önemli bir hal almıştır. Bu nedenle de vatandaşlarımız tıbbi aromatik bahçeler oluşturmak için yavaş yavaş kurumumuza müracaat etmektedirler. Bizlerde bu konuda müracaatçılarımıza her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. 2019 yılında Aronya Projesi ile ilk bahçe kurulmuştu. 2021 yılı itibari ile 25.000 fidan toprakla buluştu. Yıllardır atıl olan arazi Tarım ve Ekonomiye kazandırıldı. Aronya meyvesi özellikle antioksidan, antosiyanin ve fenolleri çok yüksek düzeyde içermektedir. Yani polifenol içeriği açısından 1 kilogram aronya meyvesinin 25 kilogram limona eşit geldiği bilinmektedir. Bu nedenle çok değerli bir meyvedir. İçeriği sayesinde tıp ve eczacılık alanları olmak üzere dondurma sanayisi, gıda boyalarında, sıvı veya kurutulmuş meyve olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Aronya’nın, küçük tarımsal işletmelerde üretimi kolayca yapılabilmektedir. Bir dekar alanda 200 ile 220 fidan dikimi yapılabilir. 5 yaşına geldiğinde verimli çağına ulaşmış olacaktır. Bölgemizde genellikle tarla bitkilerine yönelim var ancak aronya meyvesini alternatif ürün olarak daha küçük alanlarda daha fazla gelir elde etmek amacıyla önerilmektedir. En önemli ve hayati özelliği kanser hücreleriyle olan savaşıdır. Özellikle Bağırsak tümörü, beyin tümörleri, pankreas ve mesane kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır.

En etkili antioksidan içeren meyve olma özelliğinden dolayı insan sağlığının korunmasında çok önemli bir yer almaktadır. Yüksek kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımı olur. Diyabet hastalarının ölçülü miktarda kullanmaları takdirde kan şekerini normal seviyesine getirmeye yardımcı olur” diye konuştu.