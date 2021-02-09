"40 yaş ve üstü tütün kullanan her 5 kişiden biri KOAH"

Her yıl KOAH nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Uzm. Dr. Fatime Yavuz, "KOAH, tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 40 yaş ve üzeri tütün kullanan her 5 yetişkinden birinde KOAH bulunmaktadır" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatime Yavuz, KOAH’ın belirti ve tedavi yönteminden bahsetti. KOAH’ın ’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın baş harflerinin kullanılmasıyla oluşan kısaltma olduğunu söyleyen Dr. Yavuz, "Kronik; ’müzmin veya süregen’, Obstrüktif; ’tıkayıcı daraltıcı’ anlamına gelmektedir" dedi. KOAH’ın tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba bağlı olarak gelişen ilerleyici bir hastalık olduğunu dikkat çeken Dr. Yavuz, "Bu iltihaplanmaya bağlı olarak havayolları giderek daralırken, akciğer dokusunda ise hava keseciklerinde (alveol) geri dönüşümsüz genişlemeler ve harabiyet ortaya çıkar. Her yıl KOAH nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi kaybedilmektedir ve tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 40 yaş ve üzeri tütün kullanan her 5 yetişkinden birinde KOAH bulunmaktadır" diye konuştu.

"Erken tanı büyük önem taşımaktadır"

Dr. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "KOAH hastalığında ortaya çıkan değişiklikler, tanıda gecikilirse geri dönüşümsüz ve ilerleyici olduğundan bu hastalığın tanınması ve erken tanı konması büyük önem taşımaktadır. Hastaların bir kısmında başlangıçta sabahları daha belirgin olan öksürük ve balgam çıkarma olabilir. Balgam; genellikle beyaz renkli, yapışkan, az miktarda ve koyu kıvamlıdır. Başka bir nedene bağlı olmaksızın, birbirini izleyen iki yıl boyunca; her yıl en az üç ay süre ile balgam çıkarma şikayeti olan olgular ’Kronik Bronşit’ olarak değerlendirilir. Bu hastalarda daha sonraki yıllarda KOAH ortaya çıkar".

"KOAH düşünülen her olguda nefes ölçüm testi yapılmalı"

Başlangıçta olan öksürük ve balgam çıkarma genellikle kişiler tarafından sigara içimiyle ilişkilendirildiğini belirten Dr. Yavuz, "Kişi, erken dönemde doktora başvurmaz. Solunum fonksiyonlarındaki kayıp ilerledikçe nefes darlığı belirgin hale gelir. Genellikle hastalar nefes darlığı başladıktan sonra hekime başvurur. Hastalık ilerledikçe kan ve doku oksijen düşüklüğü nedeni ile dudaklar, dil ve parmaklarda morarma gözlenir. Kan karbondioksit yüksekliği nedeniyle ellerde titreme, gözlerde kızarma ve uykuya eğilim olabilir. Bu durumda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. KOAH tanısı spirometri (nefes ölçüm testi) ile konmaktadır. KOAH düşünülen her olguda nefes ölçüm testi yapılmalıdır. Ağrısız, basit ve tekrarlanabilir bir ölçüm yöntemidir. Hastalığın tanısının kesinleştirilmesinde, şiddetinin belirlenmesinde ve izlemde büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Temel amaç hastanın şikayetlerinin azaltılmasıdır"

Dr. Yavuz, "Akciğer grafisinde (röntgen) hastalıkla ilgili bulgular görülebilir, diğer akciğer hastalıklarının dışlanması için gereklidir. Akciğer bilgisayarlı tomografi çekimi her hasta için zorunlu değildir. Ancak gerekli görüyorsa çekilebilir. KOAH tedavisinde temel amaçlar; hastanın şikayetlerinin azaltılması ve giderilmesi, alevlenmelerin önlenmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, yaşam süresinin uzatılmasıdır" dedi.