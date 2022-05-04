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40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World’de buluştu

Mekanik özellik ve hafif yapılarıyla elektrik otomobillerden, uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayiciler, Fransa’nın başkenti Paris’te dün kapılarını açan JEC World Fuarı’nda buluştu.

Ekonomi 04.05.2022, 11:42
40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World’de buluştu

Mekanik özellik ve hafif yapılarıyla elektrik otomobillerden, uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayiciler, Fransa’nın başkenti Paris’te dün kapılarını açan JEC World Fuarı’nda buluştu.

Salgın sebebiyle 2019’dan sonra Paris’te ‘yüz yüze’ gerçekleştirilen ilk JEC World organizasyonu olan fuarın bu yılki teması ‘Sürdürülebilir bir dünya için kompozitler’ olarak belirlendi. JEC World, ’geleceğin sanayi malzemesi’ olarak adlandırılan kompozit sanayinde, makina ve malzemeler, yazılım ve hizmetler, teknoloji süreçleri gibi tüm değer zincirini tek bir çatı altında bir araya getiren dünyadaki tek fuar olma özelliğini taşıyor.

Fuara İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı Milli Katılım organizasyonu kapsamında 14 firma, bireysel olarak ise 26 firma olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı.

Küresel kompozit endüstrisinin en önemli buluşması

JEC World 2022’de bu yıl toplam bin 350 şirket ve kuruluş stant açtı. Fuar idaresi 112 ülkeden 40 bin profesyonelin fuara katılacağını açıklarken, üç gün boyunca 600’den fazla yeni ürün lansman yapılması bekleniyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180 şirketin faaliyet gösterdiğini, kısmen kompozit işi yapan şirketlerle bu sayının 800’ü bulduğunu belirtti. Avdagiç, “Bu firmalarda yaklaşık 13 bin kişi çalışıyor. Türk kompozit malzeme pazarı ise 1,62 milyar Euro ve 300 bin ton hacme sahip” dedi.

Avdagiç, “Türk kompozit endüstrisinin büyük dünyası yakaladığı ivmeyi ‘JEC World 2022’de ortaya koyuyor. Hızla büyüme trendine giren Türk şirketleri inanıyorum ki, JEC World gibi etkinlikler sayesinde ticaret hacimlerini artırıp iş kapasitelerini büyütecektir” diye konuştu.

“JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır”

Avdagiç, “Kompozit sektörü Türkiye’nin küresel ticarette rekabetçiliğini artıracak sektörlerin başında geliyor. Kompozit yarının malzemesi ve kompozit sektörünün sağladığı katma değer, milli sanayi hamlemiz için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak biz de kompozit sektörünün Türkiye için önemli ve sıçrama yaptıracak sektörlerden birisi olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden de Türkiye 2013’ten itibaren JEC World Fuarı’na katılımını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Her sene kompozit dünyasına yeni perspektifler ekliyoruz. İnanıyorum ki JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca şirketlerimizin katma değerli üretimine destekte bulunacaktır ve ihracatımızın artmasına ile birçok yabancı ortaklıkların kurulmasına vesile olacaktır” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “Kompozit Türkiye’de imalatın parlak geleceğini şekillendiren bir sektör. Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünlerinin yüzde 75’i taşımacılık-otomotiv, boru-tank-altyapı ve yapı-inşaat sektörlerinde kullanılıyor. İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesini bekliyoruz.”

“Bir otomobilin ağırlığındaki yüzde 10’luk düşüş, yüzde 5-7 yakıt tasarrufu sağlıyor”

“Kompozit imalatta ‘hafiflik’ ve ‘sağlamlık’ üzerine bambaşka bir dünya demek” diyen Avdagiç, şu örneği verdi: “1970’lerde üretilen Concorde uçaklarında yüzde 8 kompozit malzeme kullanılıyordu. Günümüzde Boeing 787 ve Airbus A350 modellerinin ise yüzde 50’si kompozit malzemelerden imal ediliyor.”

Uzay araçlarında ve roketlerde kompozit malzemelerin kullanılması ile uçuş menzilleri önemli oranda uzadığını belirten Şekib Avdagiç, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarında da kompozit malzemelerin yoğun olarak kullanıldığını kaydetti

Avdagiç, “Bir otomobilin ağırlığındaki yüzde 10’luk düşüş, yüzde 5-7 yakıt tasarrufu sağlıyor. Uzun zamandır Formula 1 yarış arabaları ile üst segment araçlarda kompozit malzemeler tercih ediliyor. Giderek orta segment modellerde de kompozitlere yönelim söz konusu. Otobüs, kamyon, tır gibi ağır araçların da birçok parçası kompozit malzemelerden imal ediliyor” bilgisini verdi.

JEC World 2022 Fuarı, Türk kompozit sektörünün, küresel bir marka olması yolunda bir eşik olarak görülüyor. 1950’li yıllarla hızla yaygınlaşmaya başlayan kompozit malzemelerin üretimi, günümüzde hem günlük hayatın hem de temel sektörlerin vazgeçilmezi haline geldi. Kullanımı günden güne artan kompozit materyaller, havacılık, otomotiv, savunma, deniz, enerji, altyapı, inşaat, tasarım, elektronik, medikal gibi birçok sektörde katma değerli ürünlere dönüşüyor.

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