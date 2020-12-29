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4 yılda ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı

Kastamonu’nun 130 yıldır yapımını beklediği tünel sayesinde, kış aylarının korkulu rüyası haline gelerek geçit vermeyen Ilgaz Dağı, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, yapılışından bugüne kadar 4 yılda ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı.

Ekonomi 29.12.2020, 16:30
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Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında başlanan proje, Karadeniz'i önce İç Anadolu'ya, ardından da Akdeniz'e bağlıyor. 2016 yılında çalışmaları tamamlanan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Batı Karadeniz'in en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nda, giriş ve çıkışları görsel estetik kazandırmak amacıyla ‘köpek balığı' ağzı şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, dönemin parasıyla 572 milyon TL'ye ihale edildi. Yaklaşık 130 yıllık bir hayalin de gerçek olduğu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Kastamonu-Ankara arasındaki ulaşımı 5 saatten 2 saate kadar da düşürdü. Kış aylarının korkulu rüyası haline gelen Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin araç geçiş yapıyor. 3,5 saatte aşılan Ilgaz Dağı'nı 7 dakikaya düşüren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Ilgaz Dağı yolunun uzunluğunu 5,4 kilometre kısaltarak 16,8 kilometreden 11,4 kilometreye indirdi.

2016 yılında açılarak vatandaşların hizmetine sunulan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 4 yıllık zamanda yaklaşık 7 milyon sürücü kullanırken, yıllık 345 bin saat ve akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağladı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, ekonomiye yılda 50 milyon lira, açıldığı günden beri ise 200 milyon lira katkı sağladı.

“35 dakikada geçtiğimiz Ilgaz Dağını 7 dakikada aşıyoruz”

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin 26 Aralık 2016 yılında hizmete açıldığını söyleyen Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli yapılmadan önce biliyorsunuz Ilgaz Dağı, Karadeniz bölgesinin en büyük dağı oluyor. Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağını aşması hem sivil araçlar için hem de ticari araçlar içinde çok zordu. Tünelin yapılmasıyla birlikte 16.8 kilometre olan Ilgaz Dağı, tünelin yapılmasıyla birlikte 11.4 kilometreye kadar düşmüştür. Yolda yaklaşık 5.4 kilometre civarında bir kısalma olmuştur. Bizler, kamyoncu esnafları Ilgaz Dağını kış aylarında 3.5 saat gibi bir zamanda aşıyorduk. Bu tünelin yapılmasının ardından yaklaşık Ilgaz Dağını 7 dakika gibi bir zamanda geçmekteyiz. Keza sivil araçlarımızda bu tüneli 2 saatte aşarken tünel bittikten sonra 7 dakikada dağı aşmaktadır. 2016 yılından bu tarafa yakıt tasarrufu olarak 4 yılda 200 milyon lira civarında bir yakıt tasarrufu olmuştur. Yılda da 50 milyon civarında hem sivil araçlar için hem de ticari araçlarımız bazında yakıt tasarrufumuz oldu. Bu da Kastamonu esnafımız, kamyoncularımız için de ciddi bir rakamdır. Özellikle Ilgaz Tünelinin yapımında emeği geçen tüm yetkililerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

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