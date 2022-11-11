4. SEERC 2023 İstanbul Konferansı ile enerjide gözler Türkiye’ye çevrilecek

Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi’nin (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi tarafından 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 4. SEERC 2023 İstanbul Konferansı ile gözler enerjide merkez ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye’ye çevrilecek.

CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi (SEERC) üyesi 17 ülke dışında dünyanın birçok farklı ülkesinden de akademik isimlerin ve konuşmacıların yer alacağı 4. SEERC 2023 İstanbul Konferansı, 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Güç sistemleri sektörünün kalbinin Türkiye’de atacağı konferans ile uluslararası kanaat önderi, kamu temsilcileri, akademisyen, sektör temsilcileri bir araya gelecek. Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenecek konferans, CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi Başkanlığı süresindeki en önemli buluşma olan 4. SEERC 2023 İstanbul Konferansı, uzmanların gözlerini enerjide merkez ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye’ye çevirecek. Konferans ile Türkiye, SEERC dönem başkanlığına da Bosna Hersek’e devredecek.

Elektriğin yarını Türkiye’de tartışılacak

Dünyanın farklı bölgelerinden uzman ve akademisyenleri buluşturması beklenen konferans ile elektriğin yarını Türkiye’de tartışılacak. İngilizce gerçekleşecek konferansı teması ise “Enerji Dönüşümü” ve “Enerji Arz Güvenliği” olarak belirlendi. Otomasyon ve Kontrol, Elektrikli Makineler ve Güç Elektroniği, Elektrik İletim, Enerji Dönüşümü, Dağıtım Sistemleri ve Akıllı Şebekeler ile Enerji Üretimi adı altında altı farklı konu başlığında akademik bildiri sunulacak.