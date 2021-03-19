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4 Buçuk milyonluk kapalı pazarı 1 buçuk milyona mal etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sadece bir kısmı ihale edilip, geri kalan kısmı belediye imkanlarıyla yapılan Kapalı Pazaryeri bu sayede 4 buçuk milyon yerine 1 buçuk milyona mal oldu. Kapalı Pazaryeri açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i tebrik etti.

Ekonomi 19.03.2021, 20:12
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4 Buçuk milyonluk kapalı pazarı 1 buçuk milyona mal etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sadece bir kısmı ihale edilip, geri kalan kısmı belediye imkanlarıyla yapılan Kapalı Pazaryeri bu sayede 4 buçuk milyon yerine 1 buçuk milyona mal oldu. Kapalı Pazaryeri açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i tebrik etti.

Geçmiş dönemde Tekirdağ’a belediye başkanlığı yapmış Osman Tabak’ın isminin verildiği Kapalı Pazaryeri’nin açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, merhum eski Tekirdağ Belediye Başkanı Osman Tabak’ın yakınları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Süleymanpaşa’da ilk kapalı Pazar olma özelliği taşıyan Osman Tabak Kapalı Pazaryeri açılışında, Osman Tabak’ın yakınları da söz alarak Başkan Yüksel’e teşekkür etti ve çok mutlu olduklarını dile getirdi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan dev kapalı pazar yerinin bir kısmı ihale edilip geri kalan kısmı belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldı. Bu sayede kapalı pazaryerinin maliyeti 4 buçuk milyon yerine 1 buçuk milyona kadar inmiş olurken, geriye kalan 3 milyon belediyenin kasasında kalmış oldu.

"Tekirdağ’a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz"

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cüneyt Başkanın 4 buçuk milyon yerine 1 buçuk milyona mal ettiği Osman Tabak Kapalı Pazaryeri’nin vatandaşlara hayırlı olması konusunda dileklerini iletti. TBMM Başkanı Şentop açılış öncesi yaptığı açıklamada, “Tekirdağ coğrafi konumu, sahip olduğu imkanlar bakımından önemli. Hem karayolunun, hem hava yolunun, hem demiryolunun, hem de deniz yolunun yani 4’ünü kullanabildiği bir şehirdir Tekirdağ’ımız. Üretimiyle Türkiye’mizin ekonomisine büyük katkı sağlayan bir şehrimiz. Biz Tekirdağ’ın bir evladı olarak, Tekirdağ’a hizmeti öncelik olarak görüyorum. Bu benim şuan ki içerisinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım ama Tekirdağ’a bir ayrıcalık yapmıyorum sadece bugüne kadar Tekirdağ’ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması, Türkiye’deki diğer şehirlerimizin illerimizin almış olduğu hizmet nispetinde, Tekirdağ’ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa ilave Tekirdağ’ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ’a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonrada çalışacağız” diye konuştu.

4 buçuk milyonluk pazarı 1 buçuk milyona yaptı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel açılışta yaptığı açıklamada, “Yani sizin gördüğünüz şu kapalı alan yaklaşık bir buçuk milyon liraya mal oldu. Yalnız üstüne basarak söylemem lazım. Bunun haricindeki her şey Süleymanpaşa Belediyesinin birbirinden çalışkan kıymetli belediye personeli tarafından yapıldı. Maliyetinin düşük olmasının sebebi, işin tamamını ihale etmememiz. Belediye ekipleri tarafından yapılan kısmının kendimiz yapmasından kaynaklı. Bu pazarın aynısından yapmaya kalksak, tamamını ihale etmiş olsak, 4 buçuk milyon civarında bir maliyet olacaktı. Herkes diyor ki ‘Cüneyt parayı nerden buluyor. Cüneyt aslında parayı bulmuyor. Parayı tutumlu kullanıyor diyelim” dedi.
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