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380 tonluk altın üretimiyle 13 yıldır dünya liderliğini elinde tutuyor

Çin Altın Derneği ve Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan yıllık rapora göre, Çin altın üretiminde 13 yıldır dünya birinciliğini koruyor.

Ekonomi 29.09.2020, 13:38
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380 tonluk altın üretimiyle 13 yıldır dünya liderliğini elinde tutuyor

Çin Altın Derneği ve Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan yıllık rapora göre, Çin altın üretiminde 13 yıldır dünya birinciliğini koruyor. Veriler, 2019 yılında Çin’in altın üretiminin önceki yıla göre yüzde 5,2 azalarak 380 tonu aştığını gösterdi. Çin, söz konusu düşüşe rağmen altın üretimi konusunda dünyada ilk sıradaki yerini korudu. Böylece Çin, 2007 yılından bu yana birinciliği hiçbir ülkeye kaptırmamış oldu. 
 
Çin’de geçen yıl gerçekleştirilen altın tüketimi ise önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 düşerek 1002 tonu aştı. Çin, bu alanda da art arda yedi yıldır dünya birincisi. 2019 yılında Çin altın piyasasında hem üretim hem tüketim açılarından iyi bir performans ortaya koyulurken, bu yıl, Covid-19 salgını ve uluslararası altın fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi unsurlar nedeniyle sektör büyük darbe aldı. Ancak, son dönemde altın piyasasında toparlanma görüldüğü bildiriliyor. 
 
Çin Altın Derneği’nin verilerine göre, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Çin’de yeniden işbaşı yapılması ve uluslararası piyasalarda altın fiyatının hızlı artmasıyla birlikte, Çin'deki altın üretimi de eski hâline döndü. Çin'in altın üretimi, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 5,81 yükseldi. Bunun dışında, tüketim piyasasında da olumlu sinyaller görülüyor. Temmuz ve ağustos aylarında Çin'in altın tüketiminde, geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildi. 
 
Ulusal Bayram'da altın tüketiminin artması bekleniyor
 
Bir kuyumcu mağazasının yetkilisi, son dönemdeki tüketicilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu, altın satın alma nedenlerinin ise evlilik olduğunu belirtti. Bunun yanında, son dönemde yükselen altın fiyatları nedeniyle birçok kişinin gramajı düşük altın ürünleri almayı tercih ettiği bilgisi verildi. Ekim ayının başında Çin’de hem Ulusal Bayram hem de geleneksel Güz Ortası Bayramı kutlanacak. Çin halkının, bir haftalık tatil döneminde, altın satın almak dâhil çeşitli alanlardaki tüketiminin büyük ölçüde artması bekleniyor. 
 
Çok sayıda mağaza, talepleri karşılayabilmek için şimdiden stok yapmaya başladı. 
Başkent Beijing’deki bir AVM’nin yöneticisi, ağustos itibarıyla, altın stoklamayı artırmaya başladıklarını belirtti. Altın takı ve diğer ürünler satan çok sayıda mağaza, tatil dönemine özel dekorasyonlar ve kampanyalarla hazırlanıyor.

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