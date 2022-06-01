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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik”
3600 ek göstergeye polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında çok önemli bir gelişme yaşandı. Önceki günlerde çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulması beklenen 3600 göstergenin detayları belli oldu.
Ekonomi 01.06.2022, 12:02 01.06.2022, 12:07
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.