3600 ek göstergeli yeni maaşlar belli oldu

3600 gösterge düzenlemesi ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" demişti

Memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan ve öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ek göstergesini 3600’e yükselten düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, bu tarihten itibaren ek gösterge artışından yararlanmaya başlayacak. Yeni ek göstergeden dolayı emekli ikramiyesinde meydana gelecek artıştan ise bu yıl emekli olanların bazıları yararlanabilecek. Ek gösterge 2023 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memurların maaşlarında çok fazla artış yapılması beklenmiyor. Bazı çalışanların maaşında 90 ile 100 TL arasında artış olacağı tahmin edilirken, asıl artışın emekli maaşlarında yapılması bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Ek göstergede yapılan artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. Otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 97 lira azalırken, emekli aylıkları 1234 TL, emekli ikramiyeleri de 44 bin 499 TL artacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL artacak.

Ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek.

Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkartılanların çalışırken aldıkları aylıklar 58 TL, emekli aylıkları 157 TL, emekli ikramiyeleri 5.646 TL artacak.

Hiç ek göstergesi olmayıp ilk defa 600 ek gösterge alanların çalışırken aldıkları maaşları 97 TL, emekli aylığı 113 TL, emekli ikramiyesi 4.328 TL artacak.

Bu hesaplamalar, mevcut memur katsayısı üzerinden yapılmıştır. 1 Temmuz’dan itibaren memur maaş katsayısındaki değişim oranında bu tutarlar da artacak. Örneğin, memur maaş katsayısı yüzde 40 oranında artarsa ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıklarındaki artış 1.728 liraya ulaşacak.