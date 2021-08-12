Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin büyük bir merakla beklediği zam görüşmeleri devam ediyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi ve hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" mesajını verdi.

"2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifi sunuldu.

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

3600 Ek Gösterge Nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

3600 Ek Göstergeden Kimler Yararlanacak?

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.