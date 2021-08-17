3600 ek gösterge zammı yolda: Maaşlar 500 TL artacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bir yandan yeni zam teklifi beklerken, bir yandan da 3600 ek gösterge konusunda atılacak adımı merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması heyecan yaratırken; bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak.

Ek gösterge artışının memurlarla birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor.

Daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.

Nasıl etkiler ?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak.

Yapılacak ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.