3600 ek gösterge ve öğrenci affı Meclis’te

Meclis’e sunulan 57 maddelik ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle uzun süredir tartışılan ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Ek gösterge düzenlemesine uygun olarak, 205 Kanunda düzenleme yapılması hedefleniyor.

AK Partililerin teklifine göre, mülki idare amirliği hizmetleri kadrolarında bulunanların görev aylıkları iyileştirilecek. Böylece merkezde görevli valiler, kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları, birinci sınıf olup 1’inci derecenin 4’üncü kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılacak. İl valisi için belirlenen tazminat göstergesi de 12500 sayısının eklenmesiyle uygulanacak.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1200 TL tutarında ilave para ödenecek.

En düşük 2 bin 500 lira olan emekli aylığının 3 bin liraya yükselirken, Meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin maaşlarından emeklilik için yapılacak prim kesintilerinin hesabında 9000 gösterge kullanılacak. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Öğrenci affı

Torba teklifle Yükseköğretim Kanunu’na eklenecek geçici maddede yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ve bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.

Ancak bu haktan ‘terör suçu ile kasten öldürme suçlarından, işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkûm olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler’ yararlanamayacak.