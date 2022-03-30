3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir.

Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabiliyor. İşte bununla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

15 yıl kesintisiz çalıştım, emekliliğe hak kazanır mıyım?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde ediyor.

Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

Emeklilik için ayrılanlar ihbar süresine uyar mı?

İş Kanunu'na göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri nedeniyle işten ayrılan, ihbar süresine uymak zorunda değil.

Kıdem tazminatı almak için (yaş dışındaki emeklilik koşullarını tamamladığı için) iş akdini fesheden çalışanın da ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.

Emeklilik yaşı nasıl belirleniyor?

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09. 1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.

İlk defa işe girilen tarih ve 3600'ün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

Sigorta primlerimin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğime bir etkisi oluyor mu?

Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.

Birden çok sigorta numaramın olması emekliliğimi etkiler mi?

Birden çok SSK numarası ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Emeklilik öncesi mutlaka sicil numaralarının birleştirilmesi gerekiyor. (Haber 3)