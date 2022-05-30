3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı!

'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge çalışmasını tamamladı'

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona gelindi.

'Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da'

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Sunumun ardından çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

3600 Ek Gösterge Nedir?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.