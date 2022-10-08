36 yıldır sokaklarda kestane satarak geçimini sağlıyor

Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte kestaneler tezgahlardaki yerini aldı. Sakarya’nın Akyazı ilçe merkezi sokaklarında 36 yıldır kestane satarak geçimini sağlayan Tevrat Keskin, “Evde hanım kesiyor, ben pişirip satıyorum. Emekliyim ama tezgahımız varken ve ayaklarımız yürürken biraz daha çalışmaya uğraşıyoruz. İşimizden memnunuz, ekmeğimizi çıkartıyor” dedi.

Sakarya’da da sezonunun başlaması ile birlikte semt pazarları ve marketlerde kestane satılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından ormanlık alanlardan toplanan kestaneler, tezgahlarda yerini almaya başlandı. 36 yıldır Akyazı ilçe sokaklarında kestane satarak geçimini sağlayan Tevrat Keskin, “1982 yılında başladım ve o zamandan beri Eylül sonu açıyorum tezgahımı. Sonbaharda yaklaşık 2 ay boyunca bu işi yapıyorum. Bölgemizdeki köylü vatandaşlarımızın topladığı kestaneleri gidip alıyoruz. Evde hanım kesiyor, ben pişirip satıyorum. Emekliyim ama tezgahımız varken ve ayaklarımız yürürken biraz daha çalışmaya uğraşıyoruz. İşimizden memnunuz, ekmeğimizi çıkartıyor. Soğuk günlerde böyle açık meydanlarda kaldığınız zaman tabii ki zorluğu var. Ama işte idare ediyoruz, çok soğuk olduğu zamanlarda da tezgahı açmıyoruz zaten. Bu zamana kadar geçimimizi bununla sağladık, yevmiyemizi çıkartıyor Allah’a şükür” dedi.

Tezgahtan kestane satın alan müşteri Hasan Yiğit ise “Her sene bu zamanlarda tezgahını açıyor. Ve bu tezgahta pişen kestaneyi yemek bizim hoşumuza gidiyor. Kendisine hayırlı işler diliyoruz” diye konuştu.