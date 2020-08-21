320 milyar metreküp doğalgaz ne anlama geliyor?

müjdeyi açıkladı. Erdoğan ” Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti” diyerek bu önemli gelişmeyi tüm Türkiye’ye duyurdu.

Peki 320 milyar metreküp doğal gaz ne anlama geliyor?

“500 MİLYAR DOLAR!”

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanı Doçent Dr. Celal Taşdoğan da keşfin ekonomik değerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Bu keşif, üretime ve satışa geçildikten sonra Türkiye’ye yaklaşık 500 milyar dolarlık bir gelir ve döviz tasarruf sağlayacaktır. Bu bakımdan ele alındığında çok ciddi, kıymetli ve mühim bir gelişme olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Dövizin düşmeye başlayacağını görebiliriz. Bu keşfin ve devamındaki üretimin Türkiye’nin elektrik üretim maliyetlerini kolaylıkla düşüreceğini de söyleyebiliriz. Bu iğneden ipliğe her sektöre maliyet düşüklüğü olarak yansıyacaktır. Çok önemli bir gelişmedir. Bundan sonra Türkiye dikkat ve titizlikle üretim aşamasına geçecektir. Zaten bunlar çoktan planlanmaya başlamıştır. Süreç her yönüyle Türkiye’nin faydasına olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun diyelim.”