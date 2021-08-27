300 yıldır kadınların kollarını süsleyen bileziğe coğrafi işaret

300 yıldır kadınların kollarını süsleyen Tokat bileziği coğrafi ürün olarak tescillendi.

Tokat bileziği yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan bir takı olarak kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilip çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenmesiyle üretilen bilezik, bir kültür olarak yaşatılıyor. Kafkaslardan gelerek Tokat’a yerleşen kuyumcu ustalarının bafon olarak çıkarttıkları altın bilezik, 22 ayar olarak imal ediliyor. Ortalama ağırlığı 80-110 gram arasında değişen Tokat bileziği, Tokat Ticaret Odası’nın Türk Patent Kurumuna yaptığı başvuru ile coğrafi ürün tescili aldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması ile hem Türkiye’de hem dünyada Tokat’a ait yöresel bir ürün olarak ticari anlamdaki güvenilirliğin artacağını belirterek, “Artık yöresel işaret aldıktan sonra o ürünü kafanıza göre üretemiyorsunuz. Belli hesapta belli kalitede üretmek durumundasınız. Hem üreticiyi koruyor hem tüketiciyi koruyor. Tüketici de o standartta olmadığı zaman belli yasal haklara sahip oluyor” diye konuştu.

Fiyatı ile de dikkat çekiyor

Kuyumcu Mürsel Pezik, Tokat bileziğinin elde üretilen kente has bir değer olduğunu söyledi. Babaanneden torununa kadar üç kuşağın kullanabileceği bileziğin siparişe göre 50 ile 150 gram arasında üretildiğini belirten Pezik, ortalama 100 gramlık bir bileziğin fiyatının 46 bin lira olduğunu kaydetti. Pezik, “Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması Tokat’ımızın tanınırlığına bir katkı katkıda bulunacaktır. Bu bilezik herhangi bir yerde üretilebilir mi üretilebilir ama coğrafi işaret alındıktan sonra bundan sonra Tokat’ın olarak anılacaktır. Zaten Tokat’ta yaklaşık 150 yıllık geçmişini biliyoruz” ifadelerini kullandı.