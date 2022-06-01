300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli, Vali Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

’Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 8 milyon 553 bin lira ihale bedeli olan proje ile 3 bin metrekarelik konfeksiyon fabrikası kurulacak. Temel atma töreninde konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Bakanların destekleriyle Tunceli’nin her gün bir adım daha ileriye bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ettiğini söyledi. Vali Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle insanlarımıza, gençlerimize iş olacak, ekmek kapısı olacak fabrikamızın temelini atıyoruz. Burada il özel idaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız iki teşkilat koordine halinde çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah Eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak. Burada gençlerimiz, insanlarımız ekmek bulacak. Bu vesileyle her zaman himayelerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Teknoloji Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, il özel idaremize, Fırat Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iyi olacak, inşallah daha güzelliklerle daha farklı sektörlerde Tunceli’miz yatırımlarla buluşacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. Daha sonra konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise "Projenin tamamlanmasıyla inşallah burada bir fabrika açılmış olacak. Hem Tuncelimizin üretimine katkıda bulunacak, hem organize sanayi bölgemizin hareketlenmesini sağlayacak hem de 300 gencimize iş sağlanmış olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.