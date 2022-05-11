300 bin TL'nin altında bir otomobil kaldı!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte artan çip krizi otomobil fiyatlarında artışa neden oluyor. Mayıs ayı fiyatlarına göre sıfır otomobil almak için en az 300 bin lira bütçe ayırmak gerekiyor. Ancak 300 bin liranın altında ise sadece bir otomobil markası kaldı.

Türkiye otomotiv pazarı da son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bir zamanlar pazarda üst üste 1 milyon adetlik satışlar görülürken, aradan geçen zamanda gerek döviz kurundaki artışlar, gerekse pandeminin patlak vermesi, pazarın yeniden 1 milyon adetlere çıkmasının önünü kapatmış durumda.

Ekonomistler de otomobil sektöründeki fiyat artışlarının artabileceği yönünde açıklamalar yapıyor.

İşte Mayıs 2022 itibariyle Türkiye'de 300 bin TL'nin altında kalan tek otomobil; Hyundai i10 1.0 MPI Jump, Benzinli ve 5 ileri düz vites...

Hyundai i10 1.0 MPI Jump, Benzinli ve 5 ileri düz vites anahtar teslimi 266.400 TL'lik fiyatıyla satışta.

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT ise 297.200 TL'den alınabiliyor. (haber 3)