30 yıllık laptoplar farklı sektörlerden talep görüyor

Günümüzde laptop fiyatları 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Piyasada satışa sunulan son teknoloji ürünler ile ilk çıkan bilgisayarların işlem kapasitesi karşılaştırıldığında aradaki fark belirgin biçimde göze çarpıyor. Buna rağmen Eskişehir'de ikinci el bilgisayar satan ve tamirini yapan İsmail Demirkapı, 30 yıllık laptopların dahi satışının halen gerçekleştiğini belirtti. Satılan bazı dizüstü bilgisayarlarda USB girişi bile bulunamazken, bu cihazlar çeşitli konularda değerlendiriliyor. Bazı sanayi işletmelerinin ve medikal sektörünün de bilgisayarlardaki portlardan veri almak için bu cihazları tercih ettiğine değinen tamirci Demirkapı, bazılarının ise yedek parça tedariki için raflarda halen daha yerini koruduğuna dikkat çekti.

“Aşağı yukarı 25-30 senelik bilgisayarlarımız var”

Eskişehir'de 1991'den beri bilgisayar tamirciliği ve satışı yapan İsmail Demirkapı, 30 yıllık laptoplara olan talepten bahsetti. Döneminin oldukça önemli cihazlarından olan fakat şu anki muadilleri kıyaslandığında performans açısından oldukça geride kalan laptoplara talebin sebebi konusunda konuşan Demirkapı, “Aşağı yukarı 25-30 senelik bilgisayarlarımız var. Bu cihazları yedek parça şeklinde elimizde tutuyoruz. Eski teknoloji dediğimiz rs232 haberleşme portlarında ve bilgisayarla haberleşen dediğimiz CNC tezgâhlarında ihtiyaç olması sebebiyle yedek bulunduruyoruz. Tabii bunun yanında medikal sektörü de var. Farklı sektörlerde de veri alıp vermeye yarayan çıkışlar var. Bilgisayarın içerisindeki, programdaki kodları işlemeye yarıyor. Onlar da eski teknoloji olması sebebiyle bu cihazlar yedek parça, yedek ünite şeklinde elimizde bulunduruyor ve satıyoruz. Şu an üst düzey cihazlar pahalı. Bunlar da zamanında pahalı olan cihazlardı. Firmaların ellerinde olmayınca, biz elimizdeki parçalarla onlara destek verebilmek adına karşılıklı pazarlık yapabiliyoruz. Uygun bir bütçe teklif edebiliyoruz” dedi.