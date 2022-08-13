30 milyon ödenekli iç göl projesi hayata geçiyor

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay 30 milyon ödenekli iç göl projesinin hayata geçeceğini söyledi.

DSİ Adana Bölge Müdürü ve teknik heyetiyle yapılan toplantı sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Müjde Pozantı” diyerek bu yıl içerisinde Çakıt Çayı ıslahının yapılacağını belirtti.

Çay çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Müjde Pozantı; Siyaset hayatımda hayalini kurup yapamadığım ve hep içimde uhde kalan Çakıt Çayının Islahı ve kısmi iç göl hayalim daha önce Ankara’da ziyaretinde bulunduğum Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Değerli Büyüğüm Prof. Dr. Vahit Kirişçi Beyefendinin talimatları ile projemiz Allah’a hamdolsun, hayata geçiyor. Sayın Bakanımızın ön ihale onayı vermesi ile birlikte bugün DSİ Adana Bölge Müdürümüz Sayın Ahmet Ersin Gökçe ile makamında Pozantı Belediyesi İmar Müdürümüz Okan Akyüz, Mimarımız Bezengül Erbil ve İnşaat Mühendisimiz Tekin Aydın ile birlikte DSİ Proje Ekibiyle yaptığımız değerlendirme ve istişareler sonucunda ihale ön hazırlıkları için mutabakata vardık. Hayaller gerçek oluyor, Pozantı hayırlı bir hizmetle daha taçlanıyor. 30 Milyon ödenekli bu anlamlı projeye onay veren ve bize güvenen Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi Beyefendiye şahsım ve Pozantı halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Pozantı’mıza hayırlı olsun."