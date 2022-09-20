3 tane palamut 100 lira

Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu, tezgahtaki balık fiyatlarını etkiledi. Çanakkale’de yaklaşık 600 gram gelen palamutların 3 tanesi 100 liradan satılıyor.

1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Çanakkale Balıkhali’nde tezgahlar palamut ile dolarken 1 tanesi yaklaşık olarak 1 kilo gelen palamutlar 50 liradan satılıyor. Yaklaşık olarak 600 gram gelen palamutların 3 tanesi 100 liradan satılıyor.

Çanakkale’de 5 senedir balıkçılık yapan Erdem Sarıtaş, “Bu sene palamuttan memnunuz, Karadeniz’de palamutun bol olması nedeniyle fiyatlarda uygun. Boyları da güzel kiloyu geçiyor balıklarımız. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut yiyecek gibi gözüküyor. Bir kilo geliyor genelde bir palamut, yani çok altına düşmüyor. Karadeniz’den gelen haberler balığın bol olduğuna yönelik. Bol bol olacağını söylüyorlar” dedi.

Balıkçı Kartal: “Şu anda yenilebilecek en lezzetli, en güzel şey balık”

Balıkçı Yoldaş Kartal, “Palamut fiyatlarımız kiloluk olanların tanesi 50 lira, 500-600 gram gelenler 3 tanesi 100 lira, tanesi 35 lira. Bir boy daha küçükleri var onlarda 350-400 gram onlarında 2 tanesi 50 lira. Tezgahlar palamutla doldu, şu anda yenilebilecek en lezzetli, en güzel şey balık. Herkese tavsiye ediyoruz, şu anda tam zamanı" şeklinde konuştu.