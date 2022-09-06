3 milyarlık ‘Darıçayırı Barajı’ projesi için imzalar atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile OSB Birliği arasında 3 milyar liralık maliyetle yapılacak olan ‘Darıçayırı Barajı’ projesinin protokol imzaları atıldı. İmza törenin konuşan Yüce, “4 yılda maliyetini amorti edecek olan yatırım ile hemşerilerimize ve sanayi tesislerine sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra amortisman süresi sonrasında belediyemize yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ‘şehrin en büyük projelerinden biri olacak’ sözleriyle haberini paylaştığı Darıçayırı Barajı için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ile OSB’ler birliği arasında gerçekleştirilen protokol törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, OSB Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan yer aldı. Sakarya’nın doğası, kültürü, sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkenin en yaşanabilir şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Yüce, artan nüfus sebebiyle bu gelişime ve büyümeye hazırlıklı olmak için üst ve alt yapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktardı. Yüce, aynı zamanda bu projenin 3 milyar liralık bir yatırımla yapılacağını ve 4 yılda kendisini amorti ederek belediyeye yıllık 750 milyon lira gelir sağlayacağını belirtti.

“3 milyar liralık projeyi hayata geçiriyoruz”

Sakarya’da su geleceği için çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Yüce, “Sakarya için çok önemsediğimiz, bir model olacak bilinen bir sistemi iş birliği halinde uygulamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin oluşumunda bize büyük destek veren OSB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları bunun asıl mimarı onlar biz bu işin koordinasyonunu sağlayan birer paydaşız. SASKİ’deki idari heyetimiz ciddi manada kafa yordular, çalıştılar gerçekten bir sendir büyük gayret içinde oldular. Güze bir eseri Sakarya’nın en büyük projesini 3 milyar liralık projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah daha büyük projelerde olur ama şuanda Sakarya’nın gelmiş geçmiş en büyük projesinin protokolünü yapma günü bayramını yaşıyoruz” dedi.