3 kıtadan 30 ülkenin madeni yağı Türkiye’den ihraç ediliyor

Ürettiği madeni yağ ve oto bakım ürünlerini 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Opet Madeni Yağları, daha fazla ihracat fırsatı için dijital ihracat platformlarına ağırlık vererek, TurkishExporter’ın dünya çapında sunduğu iş ağına dikkat çekiyor.

İzmir Aliağa’da bulunan yüksek teknolojili fabrikasında yıllık 60 bin ton madeni yağ üretim kapasitesine sahip Opet Madeni Yağları, uluslararası pazarda rekabetçi çizgisini büyüterek gelişimini sürdürüyor.

“Uluslararası pazarlarda şirketimizi çok iyi noktalara getirdik”

30’dan fazla ülkeye oto bakım ürünleri ve madeni yağ ihraç eden Opet Madeni Yağları’nın Yurt Dışı Pazarlar Satış Müdürü Volkan Uygur, dört yıl öncesine kadar lokal faaliyetlerde bulunan bir firma olduklarını belirterek, “Uluslararası pazarlarda şirketimizi çok iyi noktalara getirdik. Çok farklı servisler oluşturduk. TurkishExporter platformunda devlet teşvik ve desteklerinden faydalanılabildiğini keşfettik. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu teşvik edip destek veriyorsa bu platformda bir keramet vardır diyerek yola çıktık. 30’un üzerinde ülkeye aktif olarak ihracat yapıyoruz. Benzeri platformları da değerlendirerek TurkishExporter’a üye olmaya karar verdik. Burası, direkt satın alma taleplerinin düştüğü çok canlı bir platform. Her gün sayısız kontak bulabilirsiniz. Uluslararası büyük bir networke ulaşmanızı sağlıyor. Bunu çok kıymetli buluyorum” dedi.

“Türkiye için çok fırsat var”

Uygur, dünyadaki güncel konjonktürün Türkiye için fırsatlarla dolu olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin gelecekte önemli bir üretim noktası olacağını düşünüyorum. Artık ülkeler kendilerine daha yakın pazarları üretim merkezi olarak tercih etmeye başladılar. Türkiye’nin jeopolitik avantajını ve fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.