Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88059
ALTIN
342.959
DOLAR
6.5864
STERLİN
8.1416
EURO
7.2685

3 kamu bankasından yeni kredi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

3 kamu bankasından yeni kredi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

30 Mart 2020 Pazartesi 17:37
2016 Okunma
3 kamu bankasından yeni kredi paketi

Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan  'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak  hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.

Buna göre, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahipleri 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredilerini kullanabilecekler. Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.

Açıklamada, "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden  itibaren kabul edilecektir. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankalarımızın mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir" denildi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Güncel döviz kurları
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Güncel döviz kurları
Çiftçinin borcu 2 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin borcu 2 ay faizsiz ertelenecek
Kredi kartı faizleri ve asgari ödeme oranı düşürüldü
Kredi kartı faizleri ve asgari ödeme oranı düşürüldü

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim