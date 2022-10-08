3 fidanlıkta 3 milyon fidan hedefi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da 3 fidanlıkla yıl sonuna kadar üretilen fidan sayısının 3 milyonu bulacağı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 2022 yılında Samsun’da bulunan ’merkez, Bafra ve Vezirköprü fidanlıkları’nda 1 milyon 953 bin 6 adet fidan üretildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 2 milyon 950 adeti geçmesi planlanıyor. Ayrıca bakımı planlanan 1 milyon 150 bin fidandan da 950 bin adetinin bakımı tamamlandı. Öte yandan bu yıl için üretimi planlanan 3 ton tohumun üretiminin tamamı gerçekleşti.

3 hektar alan zarar gördü

2022 yılında Samsun genelinde 4 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 1’i Bafra, 3’ü ise Vezirköprü’de yaşandı. Bafra’da 0,81 hektar alan yanarken, Vezirköprü’deki ise 3 yangında ise 2,21 hektar alan zarar gördü. Yangınlara ortalama 8,3 dakikada içerisinde müdahale edilirken, şu ana kadar 4 yangında toplam 3,02 hektar alanlık orman yandı.

ORKÖY destekleri

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında Samsun’da süt sığırcılığı, üretim geliştirme (traktör), arıcılık ve tambur olmak üzere 69 aileye 6 milyon 156 bin TL’lik kredi desteği verilecek. Bu kapsamda şu ana kadar ailelere 5 milyon 96 bin TL kredi desteği sağlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bu yatırım yılında Samsun’a 5 milyon 454 bin TL ağaçlandırma çalışmaları, 3 milyon 295 bin TL silvikültür çalışmaları, 110 milyon 306 bin üretim çalışmaları, 18 milyon 402 bin TL yol çalışmaları, 6 milyon 156 bin TL ORKÖY çalışmaları ve 2 milyon 975 bin TL’de fidan üretimi çalışmaları için olmak üzere toplam 146 milyon 589 bin TL’lik yatırım yapmış olacak.