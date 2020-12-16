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3 banka hakkında kara para soruşturması
Üç federal makam, üç bankayı mercek altına aldı. İncelemeye alınan bankalarda dolandırıcılık ve kara para aklama suçları soruşturuluyor.
Ekonomi 16.12.2020, 16:15
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FBI; SEB, Swedbank ve Danske Bank hakkında soruşturma başlattı. SEB AB, Swedbank AB ve Danske Bank A/S, ABD'de Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve New York'un güney bölgesindeki federal savcılık olmak üzere üç federal makam tarafından soruşturuluyor. İsveç gazetesi Dagens Industri, soruşturmaların dolandırıcılık iddialarının yanı sıra kara para aklamayı da içerdiğini bildirdi. Haberde, İsveç Adalet Bakanlığı'nın bu ülkedeki kara para aklama soruşturması nedeniyle bu yaz ABD Adalet Bakanlığı'ndan resmi bir adli yardım talebi aldığı belirtildi.
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