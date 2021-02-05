banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'

29 metrelik çay bardağı Rize’nin vitrini olacak

Rize’de bu yıl Haziran ayında tamamlanarak Temmuz ayında hizmete girmesi planlanan 29 metrelik çay bardağı şeklindeki ’Çay Çarşısı Projesi’ şehrin vitrin projesi olarak hizmet verecek.

Ekonomi 05.02.2021, 11:49
4
29 metrelik çay bardağı Rize’nin vitrini olacak

Rize’de bu yıl Haziran ayında tamamlanarak Temmuz ayında hizmete girmesi planlanan 29 metrelik çay bardağı şeklindeki ’Çay Çarşısı Projesi’ şehrin vitrin projesi olarak hizmet verecek.

29 metrelik devasa çay bardağının içerisine kurulacak müze ile çayın topraktan bardağa tüm serüveni Rize’ye gelen turistlere 13D sinema salonuyla anlatacak. Türk Çayı’nı da daha etkin bir şekilde tanıtacak olan proje ile tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışı sağlanacak. Çay Çarşısı ile aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirlerin üst rakamlara taşınması hedefleniyor.

1 yılda yüzde 70’i tamamlandı

2015 yılında üzerinde çalışma yaptıkları projeyi 2019 yılında başlayan ihale süreci ile başlattıklarını ve 2020 yılının Ocak ayında ise ilk kazmayı vurduklarını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 1 yılda projenin yüzde 70’inin tamamlandığını dile getirdi. Erdoğan “Bu proje üzerinde 2015-2016 yıllarında çalışmaya başladık. 2019 yılında projemizin ihalesini yaptık, 2020 yılının Ocak ayında da ilk kazmayı vurduk. Yaklaşık 1 yıllık bir zaman geçti. Geldiğimiz noktada da projenin yüzde 70’lik bölümü tamamlandı. Bardak kısmında son kata gelindi. Dış cephe giydirmesi var. Diğer dükkan alanlarında, kafeterya alanında, değirmen alanında ve çevre düzenlemesi konularında da yüzde 80’lerdeyiz” dedi.

Projenin Rize’nin yüz akı olacağını ve insanların Rize Sahilinden bu proje ile daha fazla yararlanmasının da sağlanacağını dile getiren Erdoğan “Bu yüz akı projemiz, Rize’nin gerçekten hem turizmine hem insan popülasyonunun biraz daha sahilden faydalanması konusunda ki çalışmalarımızda projemiz Temmuz atında hizmete girecektir” ifadelerini kullandı.

29 metrelik ince belli bardak

Proje içerisinde yer alacak alanlar hakkında bilgi veren Erdoğan, 29 metre yüksekliğinde olacak olan ince belli çay bardağı figürünün içerisinde müze olacağını ve çayın topraktan bardağa kadar olan bütün serüveninin burada 13 D sinema yardımıyla hissedilerek gösterileceğini söyledi. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türk çayı figürünü en iyi şekilde anlatacak ince belli bardak figürümüz var orada. Yaklaşık 29 metre yüksekliğinde olacak. Buranın 2 katında tarlaya gidememiş, çayı görememiş, çayın serüvenini bilmeyen insanlara topraktan başlayıp bardağa kadar geçen süreç içerisinde çayı anlatacağız. Kokusuyla, tadıyla 13D sinema sistemi ile bunu yapacağız. 2. katından sonra 3 kat çayda geçmişten bugüne kullanılan materyallerin olacağı bir müze olacak. 1 katta çayın üretim safhalarını anlatacak yine müze statüsünde bir yerimiz var. Onun üst katında Rize Belediyesi ile ortak yaptığımız için bir nikah salonu olabilir. En üst katta 360 derece bir seyir terasımız var. Nikahlarını kıyanlar oraya çıkar fotoğraflarını çektirirler. Bardağımızın dışı kristal bardağı anımsatacak şekilde olacak. Yine bardağın dışında ışık şölenleri yapacağız. Sonrasında orada 24 saat açık bir restoranımız olacak. 28 tane dükkanımız olacak. Bunlardan 5-6 tanesini Rize’nin yöresel ürünlerine ayıracağız. Sepet örücülüğü, bakır dövmeciliği, Rize bezi gibi alanlarımız olacak. 22 tanesini de gerçekten insanların sadece burada bulabilecekleri çaylara yönlendireceğiz."

Çay satış dükkanları olacak”

Proje ile bölgeye gelen her turisti Çay Çarşısı’na sokmayı hedeflediklerini ve turistler kendi memleketlerine gittiklerinde Çay Çarşısı hakkında bir reklam yapmasını hedeflediklerini ifade eden Erdoğan “Şuanda projemiz yüzde 70 seviyelerinde. Temmuz ayında inşallah faaliyete geçireceğiz. Benim bölgeme gelen herhangi bir turisti ben muhakkak oraya sokmalıyım. O turist memleketine gittiğinde ailesine, arkadaşlarına, dostlarına ‘Karadeniz’e gidiyorsunuz, bakın orada bir Çay Çarşısı var. Gidin orayı muhakkak bir görün. Ana hedefim bunu söyletmek ve insanları burada, gerçekten memnun olmuş, bilgiyle birikimle doldurulmuş ve ihtiyacı olan ürünleri almış olarak göndermek. Her turisti oraya sokmak ana hedeflerimden bir tanesi” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16