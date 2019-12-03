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29 Kasım'da internetten kartlı ödemeler rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi, dünyanın dört bir yanında heyecanla karşılanan alışveriş festivaliyle (Black Friday) ilgili verileri açıkladı. 29 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti.

29 Kasım'da internetten kartlı ödemeler rekor kırdı

Bankalararası Kart Merkezi, dünyanın dört bir yanında heyecanla karşılanan alışveriş festivaliyle (Black Friday) ilgili verileri açıkladı. 29 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti.

03 Aralık 2019 Salı 16:25
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29 Kasım'da internetten kartlı ödemeler rekor kırdı

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cumaya denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma", "Bereketli Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen "Black Friday" alışveriş festivalinde mağazalar, birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu.

Perakendeciler, bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu cuma günü yapıldığı görüldü.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı gününe denk gelen cuma ile karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görülürken, bu artış, Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefine doğru hızla ilerlediğinin önemli bir göstergesi oldu.

130 bin adet kart ilk kez o gün internette kullanıldı

Verilere göre, 29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı.

29 Kasım'da kullanılan kartların yüzde 5'i, yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğini gösterdi.

ABD'de kutlanan Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününe verilen "Black Friday" ismi, Türkiye'de olumsuz algılara sebep olduğu için genellikle farklı isimlerle anılıyor.

Her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı

İndirim gününde 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 1,4 milyar TL’si internetten ödemelerle gerçekleşti. Yani her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.

Kullanıcılar, alışverişe gecenin ilk saatlerinden itibaren başlarken, 29 Kasım Cuma günü internetten yapılan kartlı ödemelerin en yoğunlaştığı saat dilimi 14.00-16.00 oldu. Bu saat aralığında tüm gün boyunca internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 18'i, yani 5'te biri gerçekleşti. İnternetten ödemelerin yoğunlaştığı bir diğer saat dilimi 16.00-18.00 olurken, ödemelerin gün içinde öğleden sonra yoğunlaştığı görüldü.

NEDİR BU 'BLACK FRIDAY'?

Black Friday'in kelime anlamı "Kara Cuma". ABD'de kutlanan Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününde mağazaların ellerindeki stokları bitirmek amacıyla yaptığı büyük indirimlerin günü olduğu ve yoğun kalabalığa, trafikte kilitlenmelere sebep olduğu için "Kara" olarak adlandırıldığı söyleniyor. 1932’den beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961’den sonra Kara Cuma olarak anılmaya başlanmış. Ancak ülkemizde mübarek bir gün olarak kabul edilen bir güne "kara" denmesi olumsuz algılara sebep olduğu için genellikle farklı isimlerle anılıyor. "Black Friday" ülkemizde yaklaşık 3-4 yıldır her sektörün indirim yaptığı ve ilgi gören bir dönem olarak trend haline geldi.

Son Güncelleme: 03.12.2019 17:07
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