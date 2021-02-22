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28 kadın bir araya geldi, yöresel ürünlerle pazara girdi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 28 kadın bir araya gelip kooperatif kurup ürettikleri yöresel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına satıp hem yörelerine hem de kendi bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Ekonomi 22.02.2021, 10:15
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28 kadın bir araya geldi, yöresel ürünlerle pazara girdi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 28 kadın bir araya gelip kooperatif kurup ürettikleri yöresel ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına satıp hem yörelerine hem de kendi bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Uzun yıllar zabıt katipliği yapıp emekli olan ardından da 2 bin 600 nüfuslu Ağın’a yerleşen Samiye Genç, öncü oldu 28 ev kadınıyla Ağın Kadınları Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kadınlar kurdukları kooperatif ile ilçeye özgü leblebi, badem, dut, pekmez gibi ürünleri üreterek Türkiye’nin dört bir yanına pazarlamaya başladı. Kentin ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan kooperatifte kadınlar yöreye özgü organik ürünlerin satışını yaparak hem ilçe tanıtımına hem de aile bütçelerine katkı sağlamayı başardı.

“28 kadın birlikte kooperatifimizi kurduk”

Kooperatif kurarak üretilen ürünleri pazarladıklarını ve aile bütçesine katkı sunduklarını belirten Samiye Genç, “Elazığ ve Türkiye’deki bütün kadınlar gibi burada da üretken ve çalışkan kadın var. Yalnız üretilen malların ellerinde kaldığını ve pazarlayamadıklarını gördüm. Biz de üç sene önce Ağın’a yerleştik, ondan sonra da kadın arkadaşlarla bir kooperatif oluşturma fikri oluştu. Hep birlikte düşünüp ürünlerimizi nasıl pazarlayabiliriz ve aile bütçemize katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve 28 kadın birlikte kooperatifimizi kurduk. Sonrasında ise üretilen malları pazarlamaya başladık. Böyle bir satış ofisimiz ve ilerleyen zamanlarda da bir üretim merkezimiz oldu. Orada da hemşehrilerimizin katkılarıyla çok güzel işler yaptık. Erişteler kesiyoruz, mantı, dut ve üzüm pekmezleri ve Ağın’ın meşhur leblebisini üretip satıyoruz” dedi.

Ürünleri ülke geneline gönderdiklerini aktaran Genç, "Pandeminin bize hem artısı oldu hem de eksisi oldu. Bu süreçte bir araya gelip üretim yapamadık, bu eksisiydi. Diğer yandan insanların evlerinde olması ve kargolarla alışveriş yapması da çoğaldı. Artık kooperatif olarak önceleri vergilerimizi bile ödeyemiyorduk, kooperatifimizi kurulalı bir yıl oldu. Biz ilk altı ayda vergilerimizi ödeyebiliyor, kendi giderlerimizi kendimiz karşılayabiliyoruz. Yani, çok iyi gittiğimizi düşündük ve bunun bütün kadınlara örnek olsun istiyoruz. Çünkü birliktelikten kuvvet doğuyor. 28 kadın bir araya geldiğinde gerçekten Türkiye’nin bütün bölgelerine ürünlerimizi gönderdik. İstanbul’a çok gönderiyoruz. Muğla, Milas, Fethiye, İzmir, Ankara, Sinop başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine ürün gönderdik” şeklinde konuştu.

“Yüze yakın tedarikçimiz var”

Ürünler, sadece Ağın’a özgü olduğuna dikkat çeken Genç, "Yeşil ve kuru olan dalından koparılıp buraya getiriliyor ve ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Kendimiz üretiyoruz. Köylülerimiz bizi duydukça ürünlerini getirdiler ve yüze yakın tedarikçimiz var. Bayağı bir ürün sattık, bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle kadınlarımıza özgüven çok iyi oldu. Sosyalleşiyorlar, evlerine para götürüyorlar ve bu onları çok iyi hissettiriyor” diye konuştu.

“Ağın için çok büyük bir ihtiyaçtı”

Kooperatife destek olanlardan Sultan Fırat ise, "Satışlarımız iyi gidiyor, siparişler alıyoruz ve tüm Türkiye’ye buradan ürün gönderiyoruz. Ağın için çok büyük bir ihtiyaçtı. Sağ olsun Samiye hanımın öncülüğünde burası kuruldu ve bütün kadınlar gönüllü, çok iyi çalışıyorlar. Buradaki ürünler zaten kadınların yaptıkları, getirdikleri ürünlerdir. Ondan sonra da sipariş alıp satıyoruz. Hem kendileri kar ediyor hem de evlere katkı bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.
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