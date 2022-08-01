250 TL ile ofis kiralamak artık mümkün

Sanal ofisler dijitalleşen dünyada hızla yerini almaya başlarken yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sanal ofis uygulaması Resul Sündük isimli girişimci ile hayata geçirildi. Proje yeni olmasına rağmen ilginin beklenenden fazla olduğunu ifade eden Sündük, “Sanal ofis aslında iki türü olan, vergi adresi ve SGK’lı personel için adres gösterileceği yer olan insanların gelip gitmediği ama ortak kullanılan ofis anlamına gelir. İkincisi ise yine masa sandalye ve diğer donanımların olduğu bir yer anlamına gelir. Biz de bu iki hizmet başlığı altında hizmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Normal ofisteki hizmetlerin tamamı sanal ofiste mümkün”

Sanal ofis ile gerçek bir ofis arasında hiçbir farkın olmadığını dile getiren Sündük açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gerçek ofiste ihtiyaç duyduğu telefon hizmetini, sekreterya hizmetini, posta ve kargo takibi gibi işlerin tamamı olmak koşuluyla bu hizmetlerin hepsini alacak. Vergi memuru geldiğinde, yoklama sırasında mükellef bulunmak kaydıyla, mükellefin sonraki kalan bütün işlemlerinin takibi yani muhasebe, danışmanlık veya rehberlik hizmetinin tamamını sanal ofisimizin imkanları arasında bulabilirsiniz.”

“Proje girişimcileri 20-30 bin TL’lik bir yatırım tutarından kurtaracak”

Sanal ofis ile birlikte girişimciler için büyük bir sorun haline gelen kira ve yatırım bedellerinin yüksek oranda azaldığına da dikkat çeken Sündük, “Sorunlar sahada oluşan problemlerden oluşan bir sektör. Sorunlar dediğimiz konuysa, ekonomik sebeplerden dolayı gidilip bir ofis tutulduğunda kira, stopaj, bunun haricinde ofise alınması gereken masa, sandalye, bilgisayar yatırımlardan dolayı harcanan 20-30 bin TL’lik bir yatırım yerine sanal ofis imkanlarını kullanarak bu yatırımların her birini yapmak zorunda kalmayacaklar. Sadece kira bedeli olan çok daha cüzi rakamlarla, kiraya bin TL yer tutup, masa ve sandalye alıp 30 bin TL para harcayacağı yere doğrudan gelip sadece vergi kaydı ihtiyacı olan e-ticaret işi ile uğraşanlar, mali müşavirler, avukatlar, doktorlar, taksiciler, minibüsçüler gibi esnafların aslında çok da ofise ihtiyacı olmayan insanların 30 bin TL para harcamak yerine 250 TL gibi cüzi bir rakama bir yer tutmak imkanı sağlanmış oluyor. Bunun ilk Örneğini Afyonkarahisar’da biz sergilesek de tüm Türkiye’de bunun örnekleri mevcut zaten. İmkanları iyi olduğu için sanal ofis daha çok tercih edilmeye başlandı” diye konuştu.

“İş insanları bu kirayı öderken büyük zorluklar yaşayabiliyor”

Projenin girişimcileri sadece yatırım bedelinden değil aynı zamanda yüksek kira bedellerinden de kurtardığını vurgulayan Sündük, özellikle son günlerde sıkça gündeme gelen fahiş kira fiyatlarına sanal ofisin aslında büyük bir çözüm olduğunu kaydetti. Sündük, “Sanal ofis ile birlikte aslında başka bir şeye de çözüm getirmiş oluyoruz. Bugün Afyonkarahisar’da iş yeri kiraları 2 bin TL üzerinde başlıyor ve çok daha yukarı tutarlara ulaşıyor. Dolayısıyla iş insanları bu kirayı öderken büyük zorluklar yaşayabiliyor". Kentte buna çok güzel bir çözüm getirmiş olduk, böylelikle 250 TL gibi bir rakama yeri kiralamış oluyor ve yatırım maliyetlerini de yapmak zorunda kalmıyor. Yani ekonomik sıkıntılara büyük bir çözüm olmuş oluyor sanal ofisler” dedi.