25 Yaş Altı Gençler iPhone 14 Pro, Pro Max telefonları yarı fiyatına alabilecek

Genel Seçimler sonrası yapılan açıklamada, öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti ve ücretsiz internet imkanlarının sunulacağı belirtildi. Bu gelişmeyle beraber, Apple'ın en son teknoloji ürünü olan iPhone serisinde önemli indirimler yapılacağı da duyuruldu.

İphone 11, 12, 13 ve 14 Pro ve Pro Max modellerindeki indirim, gençlerin daha uygun fiyatlarla bu teknoloji ürünlerine sahip olmalarını hedefliyor. Vergisiz alımlarla birlikte, gençlerin beğendiği ve tercih ettiği iPhone modellerine erişimleri kolaylaşacak.

Apple'ın son modeli olan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun vergisiz fiyatları da açıklandı. Öğrenciler, bu modelleri daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Vergisiz fiyatlar üzerine uygulanacak yüzde 50 indirimle birlikte, gençlerin ihtiyaçlarını karşılaması daha kolay hale gelecek.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kabinenin açıklanmasıyla birlikte bu durumun da netlik kazanacağı belirtilliyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin vergisiz fiyatları

İPHONE FİYATLARI SON DURUM

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 37.999 TL

256 GB- 40.999 TL

512 GB- 46.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 41.999 TL

256 GB- 44.999 TL

512 GB- 50.999 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 48.999 TL

256 GB- 51.999 TL

512 GB- 57.999 TL

1 TB- 63.999 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 52.999 TL

256 GB- 55.999 TL

512 GB- 61.999 TL

1 TB- 67.999 TL

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 28.499 TL

256 GB - 31.499 TL

512 GB - 37.499 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 31.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 240.999 TL

iPHONE 12 FİYATLARI

64 GB- 28.499 TL

128 GB- 29.999 TL

256 GB- 32.999 TL

iPHONE SE FİYATLARI

64 GB- 19.499 TL

128 GB- 20.999 TL

256 GB- 23.999 TL