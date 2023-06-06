banner609

25 Yaş Altı Gençler iPhone 14 Pro, Pro Max telefonları yarı fiyatına alabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde 25 yaş altı gençlere yönelik önemli müjdeleri açıklamıştı. Öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti ve ücretsiz internet imkanlarının sunulacağı belirtilmişti. Gençler ve öğrenciler vergisiz telefonları ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Apple'ın en son teknoloji ürünü olan iPhone serisinde önemli indirimler yapılacağı da duyurulmuştu fakat güncel fiyatlara baktığımızda durum hiç de iç açıcı değil. Peki 25 yaş altı her genç ya da öğrenci bu telefonları vergi muafiyeti olmadan alabilecek mi?

Ekonomi 06.06.2023, 07:38 06.06.2023, 08:01
25 Yaş Altı Gençler iPhone 14 Pro, Pro Max telefonları yarı fiyatına alabilecek

Genel Seçimler sonrası yapılan açıklamada, öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti ve ücretsiz internet imkanlarının sunulacağı belirtildi. Bu gelişmeyle beraber, Apple'ın en son teknoloji ürünü olan iPhone serisinde önemli indirimler yapılacağı da duyuruldu.

İphone 11, 12, 13 ve 14 Pro ve Pro Max modellerindeki indirim, gençlerin daha uygun fiyatlarla bu teknoloji ürünlerine sahip olmalarını hedefliyor. Vergisiz alımlarla birlikte, gençlerin beğendiği ve tercih ettiği iPhone modellerine erişimleri kolaylaşacak. 

Apple'ın son modeli olan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun vergisiz fiyatları da açıklandı. Öğrenciler, bu modelleri daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Vergisiz fiyatlar üzerine uygulanacak yüzde 50 indirimle birlikte, gençlerin ihtiyaçlarını karşılaması daha kolay hale gelecek.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kabinenin açıklanmasıyla birlikte bu durumun da netlik kazanacağı belirtilliyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin vergisiz fiyatları

İPHONE FİYATLARI SON DURUM

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 37.999 TL

256 GB- 40.999 TL

512 GB- 46.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 41.999 TL

256 GB- 44.999 TL

512 GB- 50.999 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 48.999 TL

256 GB- 51.999 TL

512 GB- 57.999 TL

1 TB- 63.999 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 52.999 TL

256 GB- 55.999 TL

512 GB- 61.999 TL

1 TB- 67.999 TL

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 28.499 TL

256 GB - 31.499 TL

512 GB - 37.499 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 31.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 240.999 TL

iPHONE 12 FİYATLARI

64 GB- 28.499 TL

128 GB- 29.999 TL

256 GB- 32.999 TL

iPHONE SE FİYATLARI
64 GB- 19.499 TL

128 GB- 20.999 TL

256 GB- 23.999 TL

Yorumlar (43)
Kerim 5 gün önce
Saçma sapan fiyat bilgilendirmesi yapmayın.
Cevapla Beğendim (114) Beğenmedim (66)
Ayşenur 5 gün önce
Dalga geçiyorlar laf olsun torba dolsun
Cevapla Beğendim (82) Beğenmedim (51)
Kerem 5 gün önce
La zeki seni adamların vaat edip yapmadığı birsey yok o dediğini anca kemal yapar
Beğendim (90) Beğenmedim (101)
METEHAN GÖKTÜRK 5 gün önce
Olmayacak duaya amin demeyin kardeşim
Cevapla Beğendim (63) Beğenmedim (45)
Ömer Batmaz 5 gün önce
Aşkım benim
Beğendim (8) Beğenmedim (31)
Yusuf 5 gün önce
Ne zaman alabiliyoruz
Cevapla Beğendim (38) Beğenmedim (229)
Barış 5 gün önce
Almış olan gençlere nolucak vermiş oldukları vergi geri verilcek mi onlara haksızlık değil mi ?
Cevapla Beğendim (28) Beğenmedim (85)
Veli Taşdemir 5 gün önce
Ne zaman alabiliyoruz acilll lütfen geri dönüş yapılsın
Cevapla Beğendim (21) Beğenmedim (164)
Elif 5 gün önce
Hayır ben 1 ay sonra mezun olacağım o zamana kadar yürürlüğe girecek mi hadi girmedi diyelim o zaman nolcak yani yararlanamicak mıyız biz mezun olanlar bu sene?
Cevapla Beğendim (17) Beğenmedim (41)
Hamit derviş 3 gün önce
iPhone 14 dakika makas fiyatı 53,000 çok seviyorum ama fiyatı çok pahalıder
Beğendim (2) Beğenmedim (4)
Semih 5 gün önce
Nezaman ala biliriz
Cevapla Beğendim (13) Beğenmedim (54)
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner612
banner617
banner621