25 Yaş Altı Gençler iPhone 14 Pro, Pro Max telefonları yarı fiyatına alabilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde 25 yaş altı gençlere yönelik önemli müjdeleri açıklamıştı. Öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti ve ücretsiz internet imkanlarının sunulacağı belirtilmişti. Gençler ve öğrenciler vergisiz telefonları ne zaman alabileceklerini merak ediyor. Apple'ın en son teknoloji ürünü olan iPhone serisinde önemli indirimler yapılacağı da duyurulmuştu fakat güncel fiyatlara baktığımızda durum hiç de iç açıcı değil. Peki 25 yaş altı her genç ya da öğrenci bu telefonları vergi muafiyeti olmadan alabilecek mi?
Genel Seçimler sonrası yapılan açıklamada, öğrencilere cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti ve ücretsiz internet imkanlarının sunulacağı belirtildi. Bu gelişmeyle beraber, Apple'ın en son teknoloji ürünü olan iPhone serisinde önemli indirimler yapılacağı da duyuruldu.
İphone 11, 12, 13 ve 14 Pro ve Pro Max modellerindeki indirim, gençlerin daha uygun fiyatlarla bu teknoloji ürünlerine sahip olmalarını hedefliyor. Vergisiz alımlarla birlikte, gençlerin beğendiği ve tercih ettiği iPhone modellerine erişimleri kolaylaşacak.
Apple'ın son modeli olan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun vergisiz fiyatları da açıklandı. Öğrenciler, bu modelleri daha uygun fiyatlarla satın alabilecekler. Vergisiz fiyatlar üzerine uygulanacak yüzde 50 indirimle birlikte, gençlerin ihtiyaçlarını karşılaması daha kolay hale gelecek.
Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı fakat kabinenin açıklanmasıyla birlikte bu durumun da netlik kazanacağı belirtilliyor.
iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin vergisiz fiyatları
İPHONE FİYATLARI SON DURUM
iPHONE 14 FİYATLARI
128 GB- 37.999 TL
256 GB- 40.999 TL
512 GB- 46.999 TL
iPHONE 14 PLUS FİYATLARI
128 GB- 41.999 TL
256 GB- 44.999 TL
512 GB- 50.999 TL
iPHONE 14 PRO FİYATLARI
128 GB- 48.999 TL
256 GB- 51.999 TL
512 GB- 57.999 TL
1 TB- 63.999 TL
iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI
128 GB- 52.999 TL
256 GB- 55.999 TL
512 GB- 61.999 TL
1 TB- 67.999 TL
iPhone 13 mini fiyatları
128 GB - 28.499 TL
256 GB - 31.499 TL
512 GB - 37.499 TL
iPhone 13 fiyatları
128 GB - 31.999 TL
256 GB - 34.999 TL
512 GB - 240.999 TL
iPHONE 12 FİYATLARI
64 GB- 28.499 TL
128 GB- 29.999 TL
256 GB- 32.999 TL
iPHONE SE FİYATLARI
64 GB- 19.499 TL
128 GB- 20.999 TL
256 GB- 23.999 TL