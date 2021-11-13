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25 bin dönüm arazi üzerine kurulacak, ilk etabı 1 milyar lira: 5 bin kişi çalışacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) roket ve füze ihtiyacını karşılayan Roketsan tarafından Kırıkkale’de 25 bin dönüm arazi üzerine kuracağı fabrikanın ilk etapta 1 milyarTL’ye mal olacağını ve 2022 yılında da inşaatına başlanacağını belirtti.

Ekonomi 13.11.2021, 08:18
25 bin dönüm arazi üzerine kurulacak, ilk etabı 1 milyar lira: 5 bin kişi çalışacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) roket ve füze ihtiyacını karşılayan Roketsan tarafından Kırıkkale’de 25 bin dönüm arazi üzerine kuracağı fabrikanın ilk etapta 1 milyarTL’ye mal olacağını ve 2022 yılında da inşaatına başlanacağını belirtti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’yi makamında ziyaret eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Roketsan tarafından Kırıkkale’ye yapılacak fabrika ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Saygılı, "Roketsan tarafından Kırıkkale’mize yapılacak olan yatırım ile ilgili istişarede bulunduk. Sayın Genel Müdürümüz birinci etabı 1 milyar Türk lirasını aşacak olan ihalede son aşamaya gelindiğini, 2022 yılının ilk aylarında da inşaata başlayacağının müjdesini bizlerle paylaştı" dedi.

"5 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum"

Başkan Saygılı, Roketsan’ın yapacağı yatarımın Kırıkkale için bir ümit kaynağı olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin göz bebeği olacak olan yatırım en kısa zamanda tamamlanarak, binlerce gencimize iş imkanı sağlayacak. Şehrimiz için sınıf atlatacak bir proje olarak düşünüyorum. Işıklar köyünden, Ahılı köyü sınırına kadar gidiyor. 25 bin dönüm tamamlandı. Burası tamamlanınca Havelasan gibi Türkiye’nin önemli fabrikaları buraya gelecek, buralardan yer isteyecek. Özellikle yan sanayiyi canlandıracak. En iyi iyimserlikle 5 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum. Sayın Genel Müdürümüze şehrimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum."

"Roketsan ülke genelinde çok ciddi yatırımlar yapıyor"

Roketsan’ın yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin en önemli firmasından bir tanesi olduğuna değinen Saygılı, "Sadece kendi öz kaynakları ile yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları ile birçok ürünü de başarıyla hem Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin hem de kurumlara sunan Roketsan ülke genelinde çok ciddi yatırımlar yapan, havacılıkla beraber uzay teknolojilerini de hayata geçirmeye çalışan ülkemizin önemli firmalarından biri. Roketsan bir birinden farklı geliştirdiği ürünlerin malzemelerini yine farklı tedarikçilerden temin ediyor. Böylelikle de yan sanayinin, şirketlerin gelişmesine de katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

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