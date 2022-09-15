22 meslek kursunda eğitim gören 1300 gencin 200’ü istihdam edildi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, "Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım" sloganıyla başlatılan Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) projesi çerçevesinde düzenlediği kurslardan mezun olan kursiyerlerin işe yerleştirilmelerini YESMEK İstihdam Lansman Toplantısı ile kutladı.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Vekili Ali İhsan Su, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran ve beraberindeki heyetin katıldığı YESMEK İstihdam Lansman Toplantısı, Tekstil İhtisas OSB’de bir firmada düzenlendi.

Programda konuşan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır’a çok önemli yatırımların yapıldığını ve devam ettiğini söyledi. Su, “Devletimiz ve hükümetimiz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de, her sektörde çok önemli kamu ve özel sektörde yatırımlarını devam ettiriyoruz. Eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı, tarım ve ticaret alanlarında ilimizde çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Biz istihdam için ilimizde ciddi çalıştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ilimizde istihdamın geliştirilme ve artırılması için valilik, büyükşehir belediyesi ve kaymakamlık olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunların önlerinden gelen biri de Organize Sanayi Bölgemizdir” diye konuştu.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde şuana kadar 3 binin üzerinde vatandaşın çalıştığı bilgisini aktaran Vali Su, “Tüm fabrikaların yapım aşaması bitip tam kapasiteye çalışmaya başladığımız zaman 15 bin kişiye burada istihdam sağlamış olacağız. Bu istihdamlar oluştuğu zaman en büyük sorunumuz kalifiye eleman olduğu öne çıkıyor. Bizim Organize Sanayi Bölgelerimizde kalifiyeli elemana ihtiyacımız var. Bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bu projeyi biraz daha yaygınlaştıralım diye arkadaşlara talimat verdim. Diğer merkez ilçelerimizi ve Büyükşehir Belediyemizi de içine katalım. Bu anlamda istihdamın gelişmesi yeni projeyi de inşallah devreye sokmuş olacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bir yıl içerisinde 3 bin vatandaşın istihdamının iş dünyasıyla birlikte sağlanacağını belirtti. Beşikçi, "YESMEK kurslarımız çerçevesinde açmış olduğumuz aşçılık, tekstil bluz yapımları, bilgisayar destekli muhasebe, grafik tasarımı eğitimi, kat hizmetleri görevlisi, işaret dili, bilgisayar sistem bakım ve onarım, çağrı merkezi elemanı, giyim üretim teknolojisi, bobin boyacılığı, motor bakımı, elektrik ustalığı girişimcilik gibi toplamda 22 mesleki kursumuzda 8 ayda 1300 gencimiz ve kadınımız eğitim almıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Beşikci, "YESMEK projemiz çerçevesinde geçtiğimiz son 4 ay içerisinde çağrı merkezi elemanı, aşçı yardımcısı, kat hizmetleri görevlisi, muhasebe gibi alanlarda 45 kişi; son 3 ayda ise tekstil alanlarında 200 kişiyi istihdam ettik. Tekstil Kentteki Fabrikalarımızın bizlerden talepleri doğrultusunda eylül ayının sonuna kadar 10 tekstil sınıfımızda şu anda eğitim alan 200 vatandaşımızı daha istihdam edeceğiz. Yılsonuna kadar da toplamda 600 kişiyi istihdam etmeyi hedeflemekteyiz” ifadelerinde bulundu.

(Hİ-RK-E)