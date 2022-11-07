20’den fazla ülkeden 600 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi Antalya’da buluşacak

Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, 20’den fazla ülkeden 600 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi 23-26 Kasım tarihlerinde 21’inci kez Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde buluşturacak. Fuar “Sera ve Teknolojileri”, “Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlayacak.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Engin Er, “Growtech fuarının global tarım sektörüne katkısı çok büyük. Fuar, uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler ile uluslararası tarım sektörünün buluşma noktası haline geldi. Uluslararası alıcılar Growtech’te aradığı tüm ürün ve çözümleri bularak ticaretlerini geliştirebiliyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Growtech 2022 Fuarı’mızda Almanya ve Fransa’dan ilk kez olmak üzere, Hollanda, İspanya, Güney Kore ve Çin’in de aralarında bulunduğu 6 ülkeden milli katılım gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Bu sene fuarda tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konuşulacak

Fuarın farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydeden Engin Er, “Fuar esnasında Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek. Ayrıca bu yıl Tarım Yazarı Mine Ataman ve Growtech iş birliğiyle ’Tarım Sohbetleri, Tarım Teknolojileri ve Tarımın Geleceği’ konularında ufuk açıcı sohbetler gerçekleşecek. Tarım Sohbetleri ile tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, sorulara cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"GUİD olarak, yeni ürünlerle Growtech Fuarı’nda olacağız"

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği olarak yıllardır Growtech Fuarı’na katıldıklarını ve olumlu geri dönüşler elde ettiklerini dile getiren Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, “Hem bölgenin hem de Avrupa dahil olmak üzere dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri. Ziyaretçi sayısı ve firma kalitesi anlamında da oldukça başarılı bir fuar. Yabancı firmalarla buluşmak için artık yurt dışına gitmeye gerek yok. Growtech dünya firmalarını ülkemize getiriyor. Son dönemde üzerinde daha çok durulan bio stimülant adlı hem koruyucu hem de besleyici bir ürün mevcut. Son birkaç yıl ürün, dünyada 2 milyar dolar büyüklüğüne erişti. Daha az gübreyle daha çok verim sağlayacak bir ürün olarak öne çıkıyor. Growtech fuarındaki stantlarda bu ürünü de görebilirsiniz” dedi.

"Türkiye krizin aşılmasında rol oynayabilir"

Gübre krizinden en çok etkilenenlerin başında Avrupa ülkeleri geldiğini dile getiren Metin Güneş, Türkiye’nin dünyayı etkileyen gübre üretimi ve sevkiyatı konusunda aktif bir rol oynamasının mümkün olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Rusya ile ticaretimiz devam ettiği için ülke olarak gübre krizinden daha az etkilendik. Şu anda bizim Avrupa’ya yönelik gübre ihracatımız yok. Şu anda Avrupa Birliği de gübre konusunda arz talep problemini aşmak için uğraşıyor. Çünkü gübre, bitkisel üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen önemli bir tarım girdisi. Dolayısıyla verim düştüğü zaman yaşanan rekolte azlığı gıda enflasyonunu da tetikler. Biz ülke olarak gübre koridoru oluşturmak ve Rusya’daki gübrenin tüm dünyaya ulaştırılmasını istiyoruz. Türkiye jeopolitik konumu ve Rusya ile devam eden ticareti nedeniyle bu krizin aşılması için önemli bir aday. Bu gerçekleşirse hem Türkiye’ye finansal açıdan da bir avantaj sağlayabilir hem de yaşanan gübre krizinin de önüne geçmiş oluruz.”