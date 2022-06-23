2025’te 1000 bayi hedefine koşan CarrefourSA’dan esnafa yatırım imkanı

Yeni Nesil Market anlayışı ve “Doğrusu CarrefourSA’da” mottosuyla başarı hikayesini sürdürmeye devam eden CarrefourSA’nın hedefi 3 yıl içinde 1000 bayiye ulaşmak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, son iki yıldır başarıyla sürdürdüğü bayilik sistemiyle yerli esnaf ve girişimciyi desteklemeye devam ediyor. Türkiye genelinde yaklaşık 800 mağazası, 12 deposu ve online marketinde gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe geniş ürün gamıyla yılda 140 milyon müşteriye dokunan şirket, “Doğrusu CarrefourSA’da” mottosuyla büyüme hikayesine esnaf ve girişimcilerle sürdürüyor.

Bu kapsamda şirketin son adresi İzmir Alsancak oldu. 100’üncü bayinin açılışında konuşan CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, “Bayilik sistemi, şirketimiz tarafından organize gıda perakende sektörüne getirilen önemli bir yenilik. 2022 stratejimizde de bu sistemle büyümek var. Bayilik sistemiyle tüketicilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken, yerli girişimciye kârlı bir yatırım imkanı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Esnafımız ile aynı çatı altında buluşuyoruz”

Ülkemizde organize gıda perakendesinin henüz gelişme evresinde olduğunu hatırlatan Batum, “Türkiye’de organize gıda perakendesinin payı henüz yüzde 35-40 civarlarında. Oysa Avrupa’da bu rakam yüzde 90’lara varıyor. Tüm dünyada sektör bu yönde evriliyor. Esnafımız ile aynı çatı altında buluşmayı tercih ettik” dedi.

“Birçok bölgemizde güçlü esnaflarımız var; bakkal, tekel ya da küçük marketler de artık ikinci nesil yönetime geçmeye hazırlanıyor. Bu kuşak, katma değerli hizmet, dijital teknolojiler ve müşteri deneyiminde farklılaşma konularına daha hâkim. Fark oluşturmak istiyorlar. İşte bu ikinci nesil de radarımızda” diyen Batum sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu sistemde esnaf ve girişimciler, hem Carrefour Grubu’nun hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissediyor. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA tabelası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci, tasarım ve muhasebe gibi tüm konularda esnafımıza destek vererek, bulunduğu bölgede doğru ürünü, şirketimizin kalite ve güvencesiyle tüketiciye sunmasını sağlıyoruz. Bugün bayilik yapılanmamızla 23 şehirdeyiz. Market olarak ise 40 şehirdeyiz. Türkiye’nin birçok farklı şehrinden bayilik kapsamında talep alıyoruz; yıl sonuna kadar 200’ün üzerinde bayiye ulaşmayı planlıyoruz. Yakın dönem hedefimiz ise oldukça net; 3 yıl sonunda 1000 bayiye ulaşmayı bekliyoruz.”

Yatırımın geri dönüşü 2 yıldan kısa

Bayilik sisteminin girişimci ve esnaf için kârlılığına da dikkat çeken Batum, “Yapılacak yatırım, bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Metrekare başına yaklaşık 2 bin 500-3 bin TL civarında bir yatırım rakamı öngörebiliriz” dedi.

Stok yönetimi için ilk yatırımda girişimcilere taksitlendirme, sattıkça ödeme gibi kolaylıklar da sağladıklarını ekleyen Batum, “Ayrıca dijital altyapılanması, eğitimleri, istihdam oluşturma ve yönetme, tedarik yönetimi gibi konularda destek veriyoruz. Yatırımın geri dönüş süresi ise 2 yılda tamamlanabiliyor” dedi.

2022 ve sonrasında şirketin kendi marketleri ve bayilik sistemiyle eş zamanlı bir büyüme planı bulunduğunu da vurgulayan Batum, “Bunun için sadece bu yıl 200 milyon TL civarında yatırım yapıyoruz. Bu hem marketleri hem de dijitalleşme sürecini kapsıyor” diye konuştu.

Marketin taze gıda, yaş sebze-meyve, et ve balıkla deniz mahsullerini de içeren 50 bin farklı çeşitte zengin ürün gamının yanı sıra private label olarak adlandırılan özmarkalı ürünlerin de bayilerde satışa sunulduğunu hatırlatan Batum, “600’den fazla özmarkalı ürünümüz için bayilerimizden yoğun bir talep alıyoruz. Yerli üretici ağımız ile üretimi artırmaya ve bayilerimizin raflarında daha yaygın bir şekilde yer almalarına yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bayilere kadın eli

Şirketin odağında yer alan sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sosyal konuların da bayilik sistemine entegre olduğunu vurgulayan Batum, “100 bayimizin 20’si kadın girişimci. Çalışanlarının yüzde 40’ını kadınların oluşturduğu şirketimiz, girişimcilik ekosisteminde de aynı felsefeyle yola devam ediyor. Bu rakamı artırmak ve daha fazla kadın girişimcimizi ailemizin bir parçası olarak konumlandırmaya odaklandık. Başvurularda da kadınları önceliklendirdiğimizi söyleyebilirim. Kadın elinin değdiği her yer gibi, perakende de güzelleşiyor” diye konuştu.

Marketin İzmir’de 100. Bayisi olan Özgür Kurt ise sadece müşteri olarak değil yatırımcı olarak da “Doğrusunu” yapma şansı tanıyan perakendenin öncüsüne teşekkür ederek, “Kendi başarı hikayemizi yazmak için marketin 30 yıllık tecrübesinden faydalanmak, sektörün öncüsü bir markanın çatısı altında olmak yaptığımız yatırım tamamen doğru olduğunun da bir göstergesi. Umarız her geçen gün daha da büyüyen CarrefourSA bayilik sistemi hem esnafımızın hem de girişim yapmak isteyen tüm yatırımcıların önünü açar” dedi.