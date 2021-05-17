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2025'e kadar faiz artırımı yok

Goldman Sachs, ECB'nin 2025'e kadar faiz artırmasını beklemiyor.

Ekonomi 17.05.2021, 09:27
2025'e kadar faiz artırımı yok

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programını 2022 yıl ortasına kadar sürdürmesi, faiz oranını ise 2025'e kadar değiştirmemesi bekleniyor.

Raporda öne çıkan bazı diğer beklentiler şu şekilde:

S&P500 : 4300 4300 4450
EuroStoxx 600: 450 460 470
ABD 10 yıllık: %1.8 %1.9 %2.0
EURUSD: 1,25 1,27 1,28
Comex Altın: 2000 2000 2000
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