2025'e kadar faiz artırımı yok

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programını 2022 yıl ortasına kadar sürdürmesi, faiz oranını ise 2025'e kadar değiştirmemesi bekleniyor.

Raporda öne çıkan bazı diğer beklentiler şu şekilde: