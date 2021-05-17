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2025'e kadar faiz artırımı yok
Goldman Sachs, ECB'nin 2025'e kadar faiz artırmasını beklemiyor.
Ekonomi 17.05.2021, 09:27
Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programını 2022 yıl ortasına kadar sürdürmesi, faiz oranını ise 2025'e kadar değiştirmemesi bekleniyor.
Raporda öne çıkan bazı diğer beklentiler şu şekilde:
|S&P500 :
|4300
|4300
|4450
|EuroStoxx 600:
|450
|460
|470
|ABD 10 yıllık:
|%1.8
|%1.9
|%2.0
|EURUSD:
|1,25
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|1,28
|Comex Altın:
|2000
|2000
|2000