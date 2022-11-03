2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2023 yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Yurt dışından telefon getirme harcı 6 bin 90 lira

Yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 294 liraya, pasaport defter ücreti 543.4 liraya, yurt dışından telefon getirme harcı 6 bin90 liraya yükseldi. En düşük trafik cezası 953 liraya yükselirken icraya başvurma harcı 179 lira, iflas harcı 296 lira, şahıs şirketi ticaret sicil harcı ise 3 bin 853 lira olarak uygulanacak.

Trafik cezaları artacak

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak. Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Cumhurbaşkanının yüzde 50 azaltma yetkisi var

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.