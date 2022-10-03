Son günlerde Borsa İstanbul’da sert düşüşler yaşanırken, önümüzdeki günlerde bu düşüşlerin son bulacağını ve dünya genelindeki birçok küresel yatırımcının Türk şirketlerine yatırım yapmasını beklediğini söyleyen Yatırım Uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, "2023, Türk şirketlerinin yılı olacak" dedi.

Ortadoğu ve Güney Afrika Yatırım Uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Borsa İstanbul’da (BİST) yaşanan düşüşleri ve yükselişleri değerlendirdi. BİST’te yaşanan düşüşün önümüzdeki günlerde yükselişe çıkacağını söyleyen İstanbuli, yatırımcıların borsaya yatırım yaparak önemli kazançlar elde edebileceğini söyledi.

"BİST yükselişe geçecek"

Dünya genelindeki birçok küresel yatırımcının Türk şirketlerine yatırım yapmasını beklediğini söyleyen İstanbuli, "2023, Türk şirketlerinin yılı olacak. Son günlerde Borsa İstanbul’da (BİST) yaşanan sert düşüş bu hafta itibarı ile son bularak büyük bir yükselişe geçecek. Bu yükselişin sebebi ise Türk şirketlerinin kısa zamanda dünyanın birçok ülkesinden büyük yatırımlar alacak olmasıdır. Bildiğiniz üzere son günlerde borsamızda sert ve hızlı hareketler görüyoruz. Önce yukarıya yönlü hareket eden borsa, sonra bir düzeltmeye girerek aşağı yönlü hızlı bir düşüş gerçekleştirdi. Bu yükseliş ve düşüşte en fazla hacim Türk bankalarındaydı. Yani borsada hızlı bir çıkış yapan banka sektörü, yine aynı şekilde hızlı bir düşüş ile gündeme geldi. Fakat herkesin atladığı bir şey var. Bu çıkış yapıp düşüşe geçen bankalar, bu yılki karlarında rekorlar kırdı. Bunun yanı sıra, dolar bazlı baktığımız da BİST ucuzluğu ile de birçok ülkede yatırımcıların radarına girmiş durumda. Ülkemizin büyüme hızı ve atılan adımlarla yakın zamanda birçok büyük şirket Türkiye’de ya temsilciliklerini kuracak ya da yeni yatırımlar yapacak. Bu da borsamızın yukarı yönlü gideceği yönünde bir ipucu olabilir. Yatırımcıların dolar, euro veya altına yatırım yapacağına borsamıza orta vadeli giriş yaparak önemli kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. 14 Eylül tarihinden bu yana süren bu düşüşün de bu hafta son bulacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.