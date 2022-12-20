2023 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 3.toplantıda belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşın gözü bu haberde. Asgari ücret için 3.toplantı bugün yapılacak. Saat 14.00'da başlaması öngörülen toplantının 2-3 saat sürmesi bekleniyor.

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Bilgin, Ankara'da gerçekleşecek asgari ücret toplasında çalışanları, emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini bildirerek, "Şu gerçeği unutmayacağız, enflasyonunun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız, emekçilerimiz, çalışanlarımız, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor.

Doğal gaz yardımından tutun, yakıt, yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan, sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bur Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirlerimizi alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının 3'üncüsünü yapacağız inşallah orada demekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLMUŞTU?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL olmuştu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.