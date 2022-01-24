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2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi

2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi

E-ticaretin tüm dünyada hızla büyümesi, sektöre ilişkin farklı dinamiklerin ortaya çıkmasına neden oldu. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 2022 yılında sıkça konu başlıklarına taşınacak e-ticaret trendlerini aktardı. Çiğdemli’ye göre 2022 yılında sürdürülebilir ticaret, görsel arama, online mahalle marketleri, WhatsApp entegrasyonu, amaç odaklı pazarlama, kişiye özel deneyim ve e-ihracat öne çıkacak. İşte 2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi!

Ekonomi 24.01.2022, 14:10
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi

ONLINE MAHALLE MARKETLERİ

2022’nin en belirgin trendlerinden biri, mahalle marketlerinin online satışa başlaması olacak. Market uygulamaları, her ölçekten bakkal ve market için kullanılabilir hale gelecek. Biz de marketlere yönelik, lokasyon bazlı e-ticaret altyapısını yılbaşında hizmete sunduk. Mahalle marketleri ve bakkalları da artık online satışa başlayabilecek.

GÖRSEL ARAMA

Bu yılın öne çıkan bir diğer trendi, görsel aramanın yaygınlaşması olacak. Tüketici, bir yerde görüp beğendiği ürünü, e-ticaret sitesi üzerinden aratarak benzer ürünleri kolayca bulabilecek. Yeni yıl itibarıyla biz de görsel arama yazılımımızı devreye aldık. Ticimax altyapısı kullanan e-ticaret sitelerinde, vatandaş mesela beğendiği bir eteğin görselini yükleyerek, benzer ürünlere ulaşabilecek.

WHATSAPP ENTEGRASYONU

Yine e-ticaret firmalarının WhatsApp entegrasyonu üzerinden chatbot kullanımı da 2022’nin trendleri arasında yer alacak. Birçok kişi, sitede alışveriş yapmak yerine, istediği ürünü WhatsApp’ta yetkiliye yazarak satın almayı tercih ediyor. E-ticaret sitelerinin WhatsApp entegrasyonları üzerinden satın alma, kargo süreci ve satış sonrası müşteri hizmetleri bu yıl daha çok kullanılmaya başlanacak.

AMAÇ ODAKLI PAZARLAMA

2022’de markaların iletişimlerinde mutlaka amacı ön planda tutması gerekiyor. Amaç Odaklı Pazarlama, pazarlama dünyasının en gözde konularından biri haline geldi. 2022’de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olacak. Tüketiciler sosyal konularda artık çok daha fazla duyarlı. Markalar da hayvan hakları, kadın hakları, iklim krizi gibi bazı sosyal konuları sahiplenmeye çalışıyor, farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TESLİMAT   

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Riskler 2022 raporuna göre en büyük risk iklim krizi. Bu da tüm üretim ve tüketim süreçlerinde karbonsuzlaşma ve suyun korunmasına yönelik farkındalığı her geçen gün artırıyor. Karbon emisyonlarını ve su ayak izini düşürme hedefinde olan markalar tüm dünyada, özellikle de bu konularda bilinç seviyesi çok yüksek olan Z kuşağının tercih sebebi oluyor. Elektrikli araçlarla teslimat yapma, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürünler sunmak, 2022’de e-ticaretin de trend konularından olacak.

KİŞİYE ÖZEL DENEYİM

Kişiye özel kampanya, canlı yayında satış programları, oyunlaştırma ile satış ve yine müşteriye özel site tasarımı gibi deneyim odaklı çalışmalar da 2022’de e-ticarette sıkça konuşulacak konular olacak.

E-İHRACAT İLE DÜNYAYA SATIŞ

Kur farklılıklarını avantaja çevirmek isteyen satıcılar, 2022’de e-ihracatta dikkat çekici bir büyüme sağlayacak. E-ihracatta KOBİ ve küçük ölçekli işletmelerin payı şu an yüzde 35 seviyesinde. 2022’de bu oranın da yukarı doğru bir grafik çizeceğini öngörüyoruz. E-ihracat da totalde 2022’de büyüyecek.

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