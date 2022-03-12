2022’nin ilk iki ayında elleçlenen yük miktarı 88,97 milyon tona ulaştı

2022 yılının ilk iki ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artarak 88,97 milyon tona ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ilk iki ayında elleçlenen yük miktarının rakamlarını paylaştı. Paylaşılan verilerde bu yılın ilk iki ayında elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 10,9 artarak 88,97 milyon tona ulaştığı görüldü.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarında yüzde 2,1 artış

Paylaşılan verilerin detaylarında ise 2022 yılı Şubat ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 6 bin 332 TEU olarak gerçekleştiği fark edildi. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 2 milyon 118 bin 326 TEU olarak kayda geçti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,7 azaldı

Şubat ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 747 bin 248 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 366 bin 155 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 381 bin 93 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 19 arttı

2022 yılı Şubat ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 198 bin 977 TEU oldu. Şubat ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 60 bin 107 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılı Şubat ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 243 bin 599 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 158 bin 584 TEU’sunu (yüzde 65,1’ini) dış ticarete konu konteynerler, 73 bin 407 TEU’sunu (yüzde 30,1’ini) transit konteynerler ve 11 bin 608 TEU’sunu da (yüzde 4,8’ini) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmakta. Ambarlı Liman Başkanlığını 181 bin 146 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 151 bin 838 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti. 2021 Şubat ayında 16 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 813 bin 691 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 80,9’unu oluşturmakta.

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2022 yılı Şubat ayında 96 bin 873 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla 86 bin 902 TEU ile İsrail’le yapılan taşımalar ve 76 bin 67 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar takip etti.

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2022 yılı Şubat ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 44 bin 602 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 89,7’si (40 bin 11 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 36 bin 649 TEU ile İspanya’ya ve 35 bin 122 TEU ile Belçika’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltmasını İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu

2022 yılı Şubat ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 54 bin 273 TEU ile İsrail’den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 87,2’si (47 bin 907 TEU’ su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 47 bin 577 TEU ile Yunanistan’dan ve 37 bin 479 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9’u Türk bayraklı gemiler ile gerçekleşti

2022 yılı Şubat ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 747 bin 248 TEU konteynerin yüzde 9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Şubat ayında Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalışla 67 bin 326 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalışla 679 bin 922 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri yüzde 4,0 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına bakıldığında, 2022 yılı Şubat ayında limanlarda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artarak 786 bin 634 TEU oldu. Şubat ayında limanlarda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azalarak 219 bin 698 TEU olarak gerçekleşti. Şubat ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 6 bin 332 TEU konteynerin yüzde 25,6’sını (257 bin 961 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 73,9’unu (743 bin 288 TEU) 40’lık konteynerler ve yüzde 0,5’ini (5 bin 83 TEU) de 40’den büyük konteynerler oluşturmakta.

Şubat ayında 202 bin 597 adet ihraç amaçlı dolu konteynerin tartımı yapıldı

2022 yılı Şubat ayında İdarece yetkilendirilen tartı aleti operatörleri tarafından Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi düzenlenerek gemilere yüklenen dolu konteyner sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,16 azalarak 202 bin 597 adet olarak gerçekleşti.