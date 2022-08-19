2022’nin ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 arttı

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 azaldı. 2022’nin ilk 7 ayında, 2021’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 78,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,5 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında yüzde 23,9 artış oldu.

Temmuz 2022’de, Temmuz 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,0 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Temmuz 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 53,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 30,3 azalış oldu.

Temmuz 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısı yüzde 27,1 azaldı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 39,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,3 azalış gerçekleşti.

Temmuz 2022’de Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Temmuz 2022’de kurulan toplam 8.467 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limited şirket, yüzde 12,9’u anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzde 8,9’u Ankara, yüzde 5,2’si Antalya’da kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Temmuz 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 31,1 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 75 bin 373 şirket ve kooperatif kuruldu Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,9’unu, 9 bin 383 anonim şirket ise yüzde 25,5’ini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında azaldı.

Temmuz 2022’de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935’i ticaret, bin 168’i imalat ve 967’si inşaat sektöründe kuruldu. 585 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Temmuz 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362’si inşaat, 179’u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si imalat, 215’i inşaat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 591’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218’i inşaat, 144’ü imalat sektöründe oldu.