2022’de Nakitten Dijitale Geçiş Daha Da Hızlanacak, Dijital Para Transferine Olan İhtiyaç ve Talep Artacak

TransferGo Büyümeden Sorumlu Bölge Müdürü Senem Ergüvenoğlu, dijital para transferi ve fintek sektöründe 2021 yılını değerlendirirken, 2022’ye dair öngörülerini de paylaştı. 2021’in hem fintek hem de dijital para transferi sektörü açısından, dünyada ve Türkiye’de oldukça başarılı ve verimli bir yıl olarak geçtiğini belirten Ergüvenoğlu, 2022’de de sektörde yine önemli gelişmeler yaşanacağını ve dijital para transferine olan ihtiyacın artık geri dönülemez bir şekilde artacağını öngördüklerini ifade etti.

Ramazan ve yurt dışı okul kayıt dönemleri çok yoğun gerçekleşti

Ergüvenoğlu’nun verdiği bilgilere göre, dijital para transferleri açısından 2021’de iki dönem, işlemlerin çok yoğunlaştığı dönemler oldu. Temmuz - Eylül dönemi hem iş hem de yeni öğrenim dönemiyle birlikte yurt dışına eğitim için taşınanların da yurt dışı para transferi ihtiyaçlarının arttığı bir dönem idi. TransferGo özelinde de, bu periyotta önceki 3 aylık döneme göre Türkiye’den Almanya’ya giden öğrencilere istinaden toplam işlem sayısı %119, işlem hacmi ise %482 arttı. Yine Ramazan dönemi, dijital para transferlerine olan ihtiyacın çok arttığı ve bu hizmetlerin büyük bir ivme yakaladığı dönem oldu.

Nakitten dijitale geçiş daha da hızlanacak

Finans sektöründe finteklerin iyiden iyiye öne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi dönemi de fintek şirketlerinin değerini daha da çok ortaya koydu ve nakitten dijitale geçişin ivmesini daha da yukarılara taşıdı. Ergüvenoğlu, 2022’de sektörün geçirdiği bu çarpıcı değişim trendinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yeni teknolojilerin kullanımı artacak

Ergüvenoğlu’na göre, finans sektöründe, yapay zeka gibi günümüzü ve de geleceği şekillendiren teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması bekleniyor. Sürekli değişen ve dönüşen tüketici davranışlarının sonucunda, finans ve fintek kurumları da müşteri deneyimine öncelik vermiş durumda. Yeni yılda da özellikle dijital kanallar ve hizmetler kullanılarak, daha da geliştirilmiş, basit, hızlı ve güvenli müşteri deneyimleri sunulması çok kritik olacak. Diğer yandan, sektörde robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi yeni teknolojilerin de bu yıl daha çok öne çıkacağını öngörülüyor.

Diğer yandan, fintek firmaları ve müşterileri tarafından üretilen big data yani büyük miktarda verinin boyutları 2021 yılında daha da arttı. Her geçen yıl üretilen bu devasa verinin boyutunun artması bekleniyor. Ergüvenoğlu’na göre, 2022’de ve önümüzdeki yıllarda, bu büyük veri, müşterilerin finansal durumu için kapsamlı bir görüş oluşturmak için kullanılacak. Finans şirketleri müşterilerini elde tutmak ve hizmetlerini geliştirmek için veri toplayıcılar ve sağlayıcılarla daha çok işbirliğine gidecekler.

Finansal suçlara karşı mücadele için yatırımlar artacak

Sektörde teknolojik gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bu artan güvenlik ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Siber tehditler çeşitlenirken ve karmaşıklaşırken, bir yandan da bu suçlara dair mücadele yolları da genişliyor. Ergüvenoğlu’na göre, finansal suçları engellemek ve önüne geçmek üzerine alınan güvenlik önlemleri yeni yılda daha da artacak, şirketler siber güvenlik ve compliance süreçlerine çok daha fazla yatırım yapacaklar.

Birleşik Ödeme işbirliği sektörde ses getirdi

TransferGo Büyümeden Sorumlu Bölge Müdürü Senem Ergüvenoğlu, şöyle konuştu: “Dünyanın en hızlı büyüyen para transferi şirketlerinden olan ve Türkiye’deki operasyonunu Birleşik Ödeme ile birlikte yürüten TransferGo olarak bir yılı daha başarılı bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl Türkiye’de hem sektörümüz hem de TransferGo için kilometre taşı olan bir gelişmenin altına imzamızı atarak, Mart ayı itibariyle Birleşik Ödeme işbirliğiyle, Türkiye’den yurt dışına para transferi hizmetimizi başlattık. 2021’in şirketimiz için globaldeki en büyük gelişmesi ise, Eylül ayında Elbrus Capital ve Black River Ventures liderliğindeki Seri C yatırım turunda aldığımız 50 milyon dolarlık finansman oldu. Elde ettiğimiz bu finansmanı, TransferGo'nun müşteri tabanını genişletmeye ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde 5 kat büyümeye yönelik iddialı hedefimizi desteklemek amacıyla kullanmayı planlıyoruz. Aynı şekilde hizmet verdiğimiz pazarları başta Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri olmak üzere genişletmeyi hedeflerken, ana hizmetimiz olan uluslararası para transferinin yanında dijital cüzdan ve sanal IBAN gibi farklı hizmetlerle ürün yelpazemizi çeşitlendirmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik de hizmetler sunmayı planlıyoruz”

Ergüvenoğlu, 2022‘de de hem yeni iş birlikleriyle hem de aldıkları yatırımlarla servislerini dünyanın dört bir yanına taşımaya ve sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.