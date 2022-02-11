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2022’de markalar özgün iletişim kanallarını ve kodlarını yeniden tanımlıyor

Pandemi, iletişim danışmanlığına dönüşüm ve çeviklik kazandırdı. 360 derece kurumsal iletişim yönetiminin yeni adı, “360 derece çevik ve sürdürülebilir iletişim” halini aldı. İletişim danışmanlığının ana eksenini oluşturan kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, içerik pazarlamayla entegre bir yapı kazandı.

Ekonomi 11.02.2022, 12:23
2022’de markalar özgün iletişim kanallarını ve kodlarını yeniden tanımlıyor

Pandemi, iletişim danışmanlığına dönüşüm ve çeviklik kazandırdı. 360 derece kurumsal iletişim yönetiminin yeni adı, “360 derece çevik ve sürdürülebilir iletişim” halini aldı. İletişim danışmanlığının ana eksenini oluşturan kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, içerik pazarlamayla entegre bir yapı kazandı.

Pandemi çok sayıda alanda olduğu gibi iletişim danışmanlığında da dijital dönüşüm süreci başlattı. Salgın öncesinde iletişim çalışmalarının sadece bir parçası olan içerik yönetimi, pandemiyle adeta kendi krallığını kurdu. Doğru içeriği, doğru zamanda doğru bir kitle ile buluşturmak kritik önem kazandı. Çok kanallı iletişim dilini benimseyebilen markalar, verilere ve içgörülere dayalı bir müşteri deneyimi sunarak rekabet üstünlüğü elde edebildi. 2021’de içerik ve pazarlama, bir bütünün parçaları olarak markalar için kaçınılmaz bir araç haline geldi. İletişim danışmanlığının ana eksenini oluşturan kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, içerik pazarlamayla entegre bir yapı kazandı.

“Entegre iletişim danışmanlığı varlık kazandı”

İletişim yönetiminde geleneksel iş modellerinin devrinin kapanarak yerini daha bütünsel ve entegre yaklaşımların aldığını vurgulayan CitiPR Marka ve İletişim Danışmanlığı Ajansı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Derya Aslan, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılıkta dijital ve çevrimdışı arasındaki sınır çizgilerinin bulanıklaştığını söyledi. Çeviklik ve sürdürülebilirliğin, markaların PR faaliyetlerinde öncü bir yer edindiğini kaydeden Aslan, “Geçmişte deneyimlediğimiz gibi krizlerde iletişim çalışmalarına ara verilmesi dönemini, pandemiyle nihayet tarihe gömdük. Markalar iletişimin mutlaka düzenli, aralıksız ve eş zamanlı yapılması gerektiğine ikna oldu. Sonuçlarını da hedef kitlelerini genişletip marka bilinirliklerini artırarak aldılar. ‘’Birkaç ay iletişim danışmanlığı hizmeti alalım, sonrasında yeniden değerlendirme yaparız” diyerek yola çıkan markalar, bunun kayıplarıyla yüz yüze geldi. Pandemide dersini iyi çalışanlar fırsat kapısını açtı” ifadelerinde bulundu.

“Konvansiyonel medyanın rüzgârı dijital medyanın çevikliğiyle birleşti”

Pandeminin başlattığı dijital dönüşüm, iletişim danışmanlığında medya ilişkilerini içerik yönetimiyle yakınlaştırdı. Bu yakınlaşmanın şeffaf ve etkileşimli tüketici sadakati yaratmanın şifrelerini verdiğine değinen Aslan, “Güçlü medya ilişkileri, bir binanın taşıyıcı kolonu işlevini sürdürmeye devam ederken dijital medyanın gücü hızla artıyor. Konvansiyonel medyanın eski, bilindik, tanınmış, güven veren gücü dijitali de besliyor. Onayını konvansiyonel medyanın kanaat önderlerinden alan dijital platformlar, güvenilir bulunuyor. Dijital medyanın etki gücü artarken konvansiyonel medyadan haber alma isteği azalmıyor. Güncel medya takip verileri de 2019’dan bu yana bankacılık, kargo, savunma, perakende, eğitim gibi sektörleri ele alan gazete ve dergi haberlerinde belirgin artışlar yaşandığını gösteriyor” dedi.

Aslan 2022’de markaları ve iletişim profesyonellerini buluşturacak 10 adımı şu şekilde sıraladı: “Markalar hem geleneksel hem de dijitalde kendi özgün iletişim kanallarını ve bu mecraların her birine özel kodlarla oluşturulan marka dilini yeniden tanımlayacak.

Markalar üretirken dünyaya, topluma, dünya üzerinde yaşayan varlıklara karşı sorumluluk alarak bu bakış açılarını iletişim stratejilerinin ana damarlarında işleyecek.

Markalar konvansiyonelin rüzgârını arkalarına alarak dijital iletişimde paydaş kanallarını artıracak.

Deneyim yaşatmanın gücü hayatı kolaylaştırmak olacak. İletişimin odağında hem marka hem de toplum yer edinecek.

İletişimde buluşma yeri çeşitlenecek, çok kanallı, eş zamanlı ve doğrudan temas odaklı bir yol haritası benimsenecek.

Duygusal zeka dinamiklerinden empati, her kanal için iletişimde başrolde yer alacak.

İletişimde hedef daha iyisi değil iyiden mükemmele dönüş olacak. Bu strateji, sadece müşteri kanalında değil tüm paydaş iletişimine kılavuzluk edecek.

Markaya ait dijital göstergelerin etik kodlar ve şeffaflık ile tasarlandığı konvansiyonel mecralarda vurgulanarak pekiştirilecek. İletişimde kurumsal itibar güçlendirilerek güven inşa edilecek.

Hızın zamanla yarıştığı bir dönemin ana argümanı olan farklılıklar, zenginlik olarak görülecek bu noktada önyargısız hareket edilecek.

Ölçeklenebilir iletişim yönetimi, lider iletişiminden pazarlama iletişimine, itibar yönetimine kadar tüm süreçleri ölçülebilir hale getirdi. Bu ölçülebilir değerler üzerine kurulu iletişim stratejileri markaların hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacak. Stratejilerin çıkış noktasında verilerin dünyasına mikrofon uzatılacak.”

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