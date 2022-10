2022’de 30 milyar dolarlık tarım ihracatı bekleniyor

Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle, UN SDSN tarafından Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi düzenlendi. Zirve’de kadının tarım ve gıda sektöründeki önemi konuşuldu. Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Türkiye’de son 20 yılın 16 yılında tarım sektörü büyüme göstermiş. 2022 yılında tarımsal ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Kadınların tarımsal üretimde kaynakların sürdürülebilirliği, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile UN SDSN (United Nations Sustainable Development Solutions Network-Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı) işbirliği ve UN SDSN Türkiye üyesi Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde “Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi” düzenlendi. Zirvede kadının tarım ve gıda sektöründeki önemi konuşuldu.

Sürdürülebilirlik ve Tarımda Kadının Gücü Zirvesi’ne, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, UN SDSN Başkan Yardımcısı ve SDG Academy Direktörü Prof. Dr. Patrick Paul Walsh, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (World Food Programme-WFP) Ülke Direktörü Parvathy Ramaswami, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Beşkese, Coca-Cola Türkiye Avrasya ve Orta Doğu Operasyonu Başkanı Sayın Jeny Stoichkova, Bahçeşehir Üniversitesi SÜGAM Direktörü Dr. Pınar Özuyar ile kadın girişimciler adına Yasemin Korkut, Merve Çakın ve Cennet Polat katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider yaptığı konuşmada, Bakanlığın 1998 yılından itibaren; girişimci, önder olan kadın çiftçileri tanıtmak, çalışmalarını üretimlerini görünür hale getirmek, tarımda ve sürdürülebilir kalkınmada var olan önemlerini ortaya koymak adına çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel bir program olarak zirveye katıldığını belirtti.

"Girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz"

Ebubekir Gizligider, gıdanın tedariği ve sürekliliğinde kadının rolünün çok değerli olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın hayata geçirdiği projelerde kadına büyük önem veriliyor. Kadınlar hem ekonomik hem sosyal hayatın vazgeçilmez değeridir. Bakanlığımızın projeleriyle girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Ebubekir Gizligider, "Tahıl gemileri Ukrayna’dan çıkamadı ve dünyada bir kriz baş gösterdi. Tahıl fiyatları buna bağlı olarak yükseldi. İstanbul’da tahıl koridoru anlaşması yapıldı ve şu anda hem Rusya hem de Ukrayna’nın temsilcileri aynı ofiste çalışmalarını gerçekleştiriyor" dedi.

"2022 yılında tarımsal ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

Ebubekir Gizligider, "Türkiye’de son 20 yılın 16 yılında tarım sektörü büyüme göstermiş. 2022 yılında tarımsal ihracatımızın 30 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. AB ülkeleri arasında hayvancılıkta açık ara birinciyiz. Türkiye hem Ortadoğu’yu hem de yakın coğrafyayı beslemeye devam ediyor. Sürdürülebilirlik adına en önemli başlıklardan biri olan ve yıllardır Türkiye’de konuşulan başlığı daha nihayete erdireceğiz. Buda sözleşmeli üretim modelimiz. Özellikle besicilikle ilgili bu projeyi başlattık. Şimdi ise bunu bitkisel anlamda da sözleşmeli üretim modeline geçireceğiz. Hem alıcının hem satıcının yani hem üretenin hem pazarlayanın tam bir hukuki güvencede olduğu bir sistem getiriyoruz. Bunların yanı sıra kadınlarımız tabiki çok önemli. Biz buna öze dönüş diyoruz. Bu öze dönüşün gerçekleşmesi için kadın çiftçilerimiz ile ilgili sigortalılık anlamında bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

UN SDSN Türkiye üyesi Bahçeşehir Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Beşkese, "Kadın çiftçilerin arazilere sahip olmaları noktasında çok farklılıklar var. Bir sürü farklı ülkede sahiplenme noktasında da sıkıntılar yaşanıyor. Araştırmalara göre kadınlara etkin kaynak kullanım izni verilirse yüzde 20-30 civarında artabilir. Buna bağlı olarak dünyada aç insanların sayısını yüzde 12 ila yüzde 17’lik düşüşü getirecektir. Bunun olması için sadece kadınlara düzgün etkin bir hak tanınması gerekiyor. Tarımda işçi olarak kadından bahsetmiyoruz, tarımda karar verici olarak bir kadından bahsediyoruz" dedi.

Zirvede ayrıca UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut moderatörlüğünde ‘Küresel Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Tarım ve Kadının Rolü’ paneli gerçekleştirildi. Panele, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Parvathy Ramaswami, Coca-Cola Türkiye Avrasya ve Orta Doğu Operasyonu Başkanı Jeny Stoichkova ve Bahçeşehir Üniversitesi SÜGAM Direktörü Dr. Pınar Özuyar katıldı. Zirve, küresel gıda güvenliği için sürdürülebilir tarım ile kadının rolü ve başarılı kadın girişimcilerin deneyimlerini aktardığı panellerle devam etti.

UN SDSN, dünyada sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesi için üniversiteler ve araştırma kurumları ile birlikte çözüm üretiyor.